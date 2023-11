BROADCOM - Aktie in den Startlöchern für nächste Rally

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 911,380 $ (Nasdaq)

Der massive Aufwärtstrend der Broadcom-Aktie geht nun schon in das zehnte Jahr und wurde im Mai mit dem Sprung über das damalige Rekordhoch bei 677,76 USD befeuert. Seither zog der Wert in Richtung des 100%-Projektionsziels der langfristigen Rally bei 937,29 USD an (im Chart in violett). Diese Marke konnte bis jetzt aber trotz mehrerer Anläufe nicht überwunden werden.

Doch seit Mitte September versuchen sich die Bullen an einem weiteren Ausbruch. Dieser muss allerdings nicht nur über 937,29 USD führen, sondern auch über die 100%-Projektion der ersten potenziellen Etappe dieses Anstiegs bei 949,14 USD (vgl. schwarze Projektion im Chart). Darüber wäre die Gefahr eines frühzeitigen Endes des Anstiegs gebannt, ein dynamischer Ausbruch charttechnisch bestätigt und damit Zugewinne bis 986,00 und später rund 1.070,00 USD möglich.

Abgaben unter 860,00 USD würden die Chancen der Bullen dagegen zunichte machen und weitere Korrekturbewegungen bis 795,09 USD folgen lassen.

Broadcom-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)