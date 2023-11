Broadcom - Momentum plus Muster

Das Thema “Relative Stärke” fasziniert uns seit Jahren. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass wir Momentum-Strategien besonders zu schätzen wissen. Im Fall der Broadcom-Aktie kommen sogar zwei Dinge zusammen. Zum einen verfügt der Titel immer noch über eine bemerkenswerte Relative Stärke (Levy). Seit Herbst 2022 liegt diese konsequent über dem Schwellenwert von 1. Zum anderen hat das Papier in der jüngeren Vergangenheit verschiedene Konsolidierungsmuster ausgeprägt. Das führt zu einem unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus trendbestätigenden Formationen kombiniert. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert ein aufgelöstes Konsolidierungsmuster, dass besagter Trend erneut Fahrt aufnimmt – doppelter Rückenwind also. Aktuell drängt sich die Frage auf, ob die Broadcom-Aktie eine klassische Schiebezone ausprägt (siehe Chart). Ein nachhaltiger Spurt über das bisherige Allzeithoch bei 925,91 USD würde beide Kriterien erfüllen, damit unser Lieblingsszenario aktivieren und erneut für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen. Das untere Ende der Tradingrange fällt mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 777,43 USD) zusammen und bildet eine starke Unterstützung.

Broadcom (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

