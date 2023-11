Jahr für Jahr 17 % mehr: Erfahre hier alles über die Dividenden-Wunder-Aktie aus Seattle!

Was ist eigentlich deine Intension, wenn es um die Investition in Aktien geht? Ist es vielleicht der Kick einer heißen Spekulation oder sind es eher langfristige Kurssteigerungen, auf die du aus bist? Oder geht es eventuell doch lieber in die Richtung eines passiven Geldstroms mit Dividenden?

Ich gehöre hier zu den Investoren, die sich in der letzteren Kategorie wiederfinden lassen. Und es gibt durchaus Dividendenaktien, die in Sachen Gewinnbeteiligung einiges zu bieten haben. So wie auch die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks (WKN: 884437), mit der wir uns im heutigen Artikel einmal beschäftigen wollen.

Ideal für ein passives Einkommen

Man kann die Aktie von Starbucks ohne Frage als ein kleines Dividenden-Wunder bezeichnen. Denn auch wenn das Unternehmen aus Seattle erst 2010 damit begonnen hat, eine Gewinnausschüttung zu zahlen, so ist diese seitdem regelmäßig jedes Jahr ein wenig angehoben worden.

Blicken wir hier nur einmal auf die letzten zehn Jahre, dann lässt sich Folgendes erkennen. Während von Starbucks 2013 noch eine Dividende von insgesamt 0,45 US-Dollar je Aktie ausgeschüttet wurde, werden die Aktionäre in diesem Jahr schon eine Gesamtjahresdividende von 2,16 US-Dollar je Anteilsschein vereinnahmen können.

Dies entspricht für diesen Zeitraum einer Erhöhung von 380 % und kommt somit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 17,11 % gleich. Hier hätte man sich also relativ einfach einen passiven Einkommensstrom aufbauen können. Schließlich wäre durch die konstanten Anhebungen ja auch die persönliche Dividendenrendite auf das investierte Kapital bis heute immer weiter angestiegen.

Auch die Zahlen können überzeugen

Starbucks ist international bekannt und hat gerade erst im September die 20.000. Filiale außerhalb der USA eingeweiht. Und man expandiert weiter. Alleine in China dürften jedes Jahr 1.000 weitere Cafés hinzukommen. Besonders treu sind die Kunden übrigens im amerikanischen Heimatmarkt und haben dort weiterhin eine große Konsumlust an den Tag gelegt.

So konnte man für das Geschäftsjahr 2023, welches bei Starbucks bereits am 01.10. endete, recht ordentliche Ergebnisse präsentieren. Der Umsatz kletterte um 11,6 % auf 35,98 Mrd. US-Dollar. Und das Nettoergebnis lag mit 4,12 Mrd. US-Dollar um 25,7 % höher als im Vorjahr.

Mit diesen Zahlen lässt sich eine Nettomarge von 11,5 % errechnen und zeigt uns damit, dass der Konzern in der Lage ist, profitabel zu wirtschaften. Interessant finde ich außerdem, dass sich der Free Cashflow mit 3,7 Mrd. US-Dollar fast auf demselben Niveau bewegt wie der Nettogewinn.

Auch der mittelfristige Ausblick kann meiner Ansicht nach überzeugen. Denn auch für die nächsten zwei Jahre rechnen die Experten von MarketScreener mit weiteren Anstiegen bei den Umsatzerlösen und auch beim Gewinn. In Zahlen ausgedrückt werden für das Jahr 2025 hier Beträge von 43,5 Mrd. bzw. 5,3 Mrd. US-Dollar erwartet.

Chancen der Aktie

Mit diesen Aussichten im Hintergrund könnte auch die Aktie von Starbucks eventuell in der Lage sein, wieder durchzustarten. Denn in diesem Jahr hatte sie sich eine kleine Verschnaufpause gegönnt und notiert aktuell mit 103,00 US-Dollar (09.11.2023) in etwa auf dem Niveau von Anfang Januar.

Bewertet werden die Starbucks-Papiere derzeit mit dem 25 zigfachen des für das laufende Jahr prognostizierten Gewinns. Die wichtigere Kennzahl, zumindest für Einkommensinvestoren, dürfte aber die Dividendenrendite darstellen. Und für diese lässt sich bezogen auf die zu erwartenden Ausschüttungen der nächsten zwölf Monate beim aktuellen Kurs ein Wert von 2,21 % ermitteln.

Dies erscheint etwas gering, doch gehe ich persönlich auch die nächsten Jahre von weiteren Anhebungen bei der Dividende aus. Zumal eine Ausschüttungsquote von 60 % an dieser Stelle signalisiert, dass man in dieser Angelegenheit sicherlich einen angemessenen Spielraum besitzt.

Abschließend kann man wohl sagen, dass wir es bei Starbucks nicht nur mit einem Dividenden-Wunder zu tun haben, sondern die Aktie auch durch die Wachstumsaussichten des Kaffeespezialisten in meinen Augen als eine der aussichtsreicheren auf dem amerikanischen Kurszettel erscheinen lässt.

