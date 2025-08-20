Werbung ausblenden
Dänischer Pharmakonzern

Novo Nordisk verhängt Einstellungsstopp

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat einen weltweiten Einstellungsstopp für nicht geschäftskritische Bereiche verhängt.

Kurs, Abnehm-Spritze, Dividenden
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordiskgestern · 17:05 Uhr · onvista
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordisk

"Wir haben derzeit einen Einstellungsstopp in nicht geschäftskritischen Bereichen", teilte der Hersteller der Abnehmspritze Wegovy am Mittwoch mit. Der neue Konzernchef Mike Doustdar hatte bereits Anfang August erklärt, er erwäge im Zuge geplanter Kostensenkungen auch Stellenstreichungen.

Ende Juli senkte Novo die Prognose

Hintergrund ist der wachsende Druck auf den Konzern, der nach der Markteinführung von Wegovy im Jahr 2021 zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas aufgestiegen war. Ende Juli hatte Novo seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr gesenkt.

Dies hatte den Börsenwert binnen einer Woche um 95 Milliarden Dollar gedrückt und die Aktie um 30 Prozent einbrechen lassen. Der scheidende Vorstandschef Lars Fruergaard Jörgensen erklärte anschließend im dänischen Fernsehen, Entlassungen seien "wahrscheinlich nicht zu vermeiden".

Besonders in den USA spürt Novo Druck durch den Rivalen Eli Lilly sowie durch Nachahmerpräparate von Wegovy, die Apotheken wegen Lieferengpässen herstellen dürfen. Laut Finanzchef Karsten Munk Knudsen geht der Konzern nicht davon aus, dass der Anteil dieser Präparate in diesem Jahr sinken wird. Mehr als eine Million Patienten in den USA nutzten weiterhin solche Kopien.

Infolge des zunehmenden Drucks hat Novo bereits acht Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingestellt. Zudem will der Konzern seine Direktvertriebsplattform NovoCare in den USA ausbauen, um Medikamente auch direkt an Patienten zu verkaufen und so dem Preisdruck entgegenzuwirken.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Applegestern, 11:02 Uhr · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Kolumne von Stefan Riße
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!17. Aug. · Acatis
Herr Merz, stoppen Sie das nächste Bürokratie-Monster!
Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check14. Aug. · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Gewichtssenker
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy18. Aug. · dpa-AFX
Novo Nordisk erholt - Weitere US-Zulassung für Wegovy
Dänischer Pharmakonzern
Kurs von Novo Nordisk erholt - weitere US-Zulassung für Wegovy18. Aug. · dpa-AFX
Kurs von Novo Nordisk erholt - weitere US-Zulassung für Wegovy
Wall Street
New York Ausblick: Wenig Bewegung vor nächstem Ukraine-Treffen18. Aug. · dpa-AFX
Eine US-Flagge vor einem Bildschirm mit Börsenkursen.
Leichter Optimismus nach Gipfeln
Rüstungswerte unter Druckgestern, 09:45 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck
Vestas, Nordex, SMA Solar
Wegen US-Subventionen: Aktien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor steigen18. Aug. · dpa-AFX
Wegen US-Subventionen: Aktien aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor steigen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden