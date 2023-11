ECKERT & ZIEGLER - Leichter Gewinnrückgang

Turbo Bull Open End auf Eckert&Ziegler - WKN: HC98LM - ISIN: DE000HC98LM2 - Kurs: 1,450 € (UniCredit)

Eckert & Ziegler AG - WKN: 565970 - ISIN: DE0005659700 - Kurs: 38,280 € (XETRA)

Eckert & Ziegler gab heute vorbörslich endgültige Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr fällt ein leichter Gewinnrückgang trotz steigenden Umsatzes auf. Eckert & Ziegler erzielt im 1. bis 3. Quartal einen Umsatz von 183,9 Mio. EUR (VJ: 165,8 Mio. EUR, vorläufig: 183,9 Mio. EUR), ein Ebitda von 41,7 Mio. EUR (VJ: 43,7 Mio. EUR), ein Ebit von 32,4 Mio. EUR (VJ: 36,2 Mio. EUR), ein EBT von 30,2 Mio. EUR (VJ: 35,0 Mio. EUR), einen Nettogewinn von 20,3 Mio. EUR (VJ: 21,7 Mio. EUR, vorläufig: 20,3 Mio. EUR). Der Ausblick für 2023 wurde bestätigt. Damit wurden die vorläufigen Zahlen vom 17. Oktober bestätigt.

Die Aktie bildete nach dem Allzeithoch bei 141,40 EUR aus dem September 2021 ein kleines Doppeltop aus. Danach geriet der Wert stark unter Druck und fiel im Juli 2022 auf ein Tief bei 29,44 EUR. nach einer Erholung auf 58,40 EUR geriet die Aktie im März 2023 noch einmal stark unter Druck. Zeitweise deutete sich die Vollendung einer riesigen SKS-Topformation an. Der Wert notierte mehrere Wochen knapp unter der Nackenlinie.

Aber am Unterstützungsbereich bei 29,44 EUR kam im September wieder Nachfrage auf. Seit letzter Woche kratzt die Aktie am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend liegt in der laufenden Woche bei 37,95 EUR. Damit notiert der Wert aktuell minimal über diesem Trend.

Mein Kollege Thomas Mai hat am 24. Oktober in seinem Musterdepot Gehebeltes Swing-Trading am 24. Oktober eine Longposition in dem Hebelzertifikat DE000HC98LM2 eröffnet. Diese Position liegt aktuell mit 44,15% im Plus. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Als Neukunde könnt ihr eines der beiden Pakte 14 Tage kostenlos testen.

Chance auf weitere Rally

Etabliert sich die Aktie von Eckert & Ziegler in den nächsten Tagen über dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal der letzten Rally. Diese Rally könnte zu Gewinnen bis an den EMA200 (Wochenbasis) bei aktuell 48,04 EUR oder sogar bis an den Widerstandsbereich um 58,40 EUR führen. Ein Anstieg über den EMA50 (Wochenbasis) bei aktuell 40,62 EUR wäre ein Hinweis für eine solche Rally.

Sollte der Wert aber doch noch unter 29,44 EUR abfallen, dann könnte es noch sehr bitter werden. In diesem Fall müsste langfristig mit Abgaben bis auf den Aufwärtstrend seit dem Allzeittief gerechnet werden. Dieser Trend verläuft in der laufenden Woche bei 7,20 EUR.

Fazit: Die Aktie von Eckert& Ziegler hat sich in den letzten Wochen gut entwickelt. Jetzt besteht die Chance auf eine Fortsetzung dieser Rally. Die aktuellen Zahlen dürften wenig Einfluss auf den Kursverlauf haben, da sie im Wesentlichen seit knapp einem Monat bekannt sind.

Eckert & Ziegler AG

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)