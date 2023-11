KRAFT HEINZ – Buffett dürfte begeistert sein!

Kraft Heinz Co., The - WKN: A14TU4 - ISIN: US5007541064 - Kurs: 33,660 $ (Nasdaq)

Nach dem Stabilisierungsversuch im Oktober ist den Bullen in der Kraft-Heinz-Aktie in diesem Monat der Durchbruch gelungen. Der Kurs konnte in den vergangenen Tagen sowohl über den kleinen Widerstand bei ca. 32,08 USD, als auch über den Widerstand bei 32,55 USD ansteigen.

Wie wichtig diese beiden Schritte waren, zeigt das langfristige Chartbild. Hier ist gut zu erkennen, dass es sich bei dem bullischen Ausbruch nach oben nicht nur um ein kurzfristiges Signal handelt. Die Aktie konnte den großen Widerstandsbereich bzw. Support der letzten Jahre erfolgreich zurückerobern und das stimmt äußerst optimistisch. Immerhin wäre jetzt eine Rally auf 42 bis knapp 45 USD in den kommenden Monaten möglich.

Ein Schritt nach dem anderen!

Warren Buffett, der immer noch einen großen Anteil der frei verfügbaren Aktien von Kraft Heinz hält, wird die jüngste Entwicklung freuen. So gut die Kurschancen auch sind, an weiteren Herausforderungen mangelt es jedoch nicht. Sowohl innerhalb der Range als auch in der jüngsten Abwärtsbewegung wurden einige Widerstände ausgebildet, die jetzt zumindest kurzfristig für Korrekturen sorgen könnten. Ein Beispiel hierfür ist der Preisbereich um 34,75 USD.

Fazit: In der Kraft-Heinz-Aktie könnte ein mittelfristiger und sogar langfristiger Turnaround gelungen sein. Trifft dies zu, sollten die Kurse in den nächsten Tagen bzw. Wochen in Richtung 35 USD und auf Sicht einiger Monate sogar bis jenseits von 42 USD durchstarten. Als Unterstützung kann derzeit der Preisbereich um 32 EUR bzw. das Jahrestief gesehen werden.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)