OTS: Signature Products GmbH / Signature Products GmbH verkündet Gründung der ...

Die Signature Products GmbH, ein führendes Unternehmen im Markt für Industriehanf, gibt erfreut die Gründung ihrer neuen Tochtergesellschaft, Die Hanf-App GmbH, bekannt. Dieser Meilenstein wird begleitet vom Abschluss einer überzeichneten Investitionsrunde, die von einer diversen Gruppe von Investoren unterstützt wird, einschließlich Branchenexperten aus Europa sowie namhaften US-Cannabis-Investoren aus dem Software-Bereich. Bewältigung regulatorischer Herausforderungen Die Hanf-App GmbH ( http://www.diehanfapp.de ) wurde ins Leben gerufen, um die regulatorischen Herausforderungen der ersten Säule der bevorstehenden Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu bewältigen. Die App stellt für Cannabisclubs, die sich an strenge Vorschriften und Dokumentationspflichten halten müssen, eine wertvolle Lösung dar. Beispielsweise kann über die App Rechnungsstellung, Lagerbestandsverwaltung, Mitgliederverwaltung und mehr gesteuert werden. Ferner ist es für die Mitglieder der Cannabisclubs eine Community Plattform, um beispielsweise Blüten zu reservieren oder an Events teilzunehmen. Bemerkenswert ist, dass die App im Vergleich zu anderen Software-Anbietern diese Dienste für Clubs und deren Mitglieder kostenlos anbietet. Sofortige Auswirkungen und zukünftige Aussichten Die Hanf-App hat bereits über 50 Vereine mit an Bord, was mehr als 17.000 potenziellen Nutzern entspricht, und das bereits im ersten Monat. Das Unternehmen hat begrenzte Werbeplätze eröffnet, wobei die ersten bereits gebucht sind. Investition und Partnerschaften Die kürzlich abgeschlossene überzeichnete Investitionsrunde im sechsstelligen Bereich markiert eine wichtige Phase in der Entwicklung der Signature Products GmbH. Die Mittel werden vorrangig für die Expansion von Industriehanf in den Bereich des Freizeit-Cannabis eingesetzt. Ferner will die Hanf-App GmbH bereits im ersten Jahr profitabel sein. Strategische Kooperationen Die Hanf-App hat strategische Marketingpartnerschaften mit Branchenführern wie Smoking, Terplocks und Growbarrato abgeschlossen, um ihre Marktposition weiter zu stärken. Jeder verifizierte Cannabis-Club bekommt zudem ein gratis Onboarding-Package von Premium-Marken. Über Signature Products GmbH Die Signature Products GmbH ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich auf Vertragsanbau von Industriehanf, Handel mit Hanfrohstoffen, Private Labeling von Hanfprodukten und Forschung & Entwicklung spezialisiert hat. Das Unternehmen hat kürzlich einen staatlichen Zuschuss in Höhe von über 1 Million Euro in Partnerschaft mit Südzucker und Rügenwalder Mühle erhalten, um fortschrittliche Hanfprotein-Extraktionsmethoden zu erforschen und pflanzenbasierte Produkte zu entwickeln. Ferner gehört es zu den wenigen profitablen Hanfunternehmen in Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.signature-products.com/ oder https://www.diehanfapp.de/