EQS-Adhoc: Pyrum Innovations AG: BASF unterstützt Pyrum in der Finanzierung des aktuellen Rollout-Plans mit zunächst 25 Mio. EUR

BASF unterstützt Pyrum in der Finanzierung des aktuellen Rollout-Plans mit zunächst 25 Mio. EUR Dillingen / Saar, 15. November 2023 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und BASF Antwerpen NV haben heute eine neue Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Diese sieht ein an Bedingungen geknüpftes, in Tranchen abrufbares Darlehen von zunächst 25 Mio. EUR vor, das als Anschubfinanzierung für die Umsetzung der konkreten Projektpipeline der Pyrum Innovations AG bis 2026 dienen soll. Darüber hinaus wird BASF, unter der Voraussetzung, dass Pyrum zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 50 Mio. EUR gesichert haben wird, beispielsweise in Form von Unternehmensanleihen über den Kapitalmarkt, Darlehen oder Investitionen von Partnern gemeinsam geplanter Werke, unter entsprechenden Bedingungen weitere 25 Mio. EUR als Darlehen an Pyrum bereitstellen. Gegenstand der Vereinbarung ist die Planung, Projektierung und der Bau von mindestens drei neuen Werken mit einer Jahreskapazität von jeweils 20.000 Tonnen Altreifen mit den zur Verfügung gestellten Mitteln. Pyrum plant, die Mittel insbesondere für den Bau des angekündigten Werks im Saarland sowie für die Eigenkapitaleinbringung und Co-Finanzierung von bis zu fünf der in den letzten Monaten verkündeten Projekte mit finanzstarken Partnern einzusetzen. Ziel von Pyrum und der BASF ist es, die Produktionskapazitäten des Unternehmens deutlich auszuweiten. Kontakt IR.on AG

