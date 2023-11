NVIDIA - Am Allzeithoch angekommen

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 496,560 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie bildete um das Tief aus dem Oktober 2022 bei 108,13 USD herum eine inverse SKS aus. Diese vollendete der Wert am 23. Januar 2023. Dieser Ausbruch war der Startschuss für eine Rally, welche am 25. Mai zum Ausbruch über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 346,44 USD führte. Am 24. August, also mit den letzten Quartalszahlen, markierte der Wert sein aktuelles Allzeithoch bei 502,16 USD.

Anschließend kam es zu einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 401,00 USD. Am 31. Oktober notierte der Wert intraday sogar deutlich darunter, erholte sich aber am zum Handelsende wieder und bildete eine bullische Reversalkerze aus.

Damit startete eine Rally, die am 08. November zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und gestern zu einem Tageshoch bei 498,34 USD führte.

Rücksetzer möglich

Die Nvidia-Aktie könnte im Bereich des aktuellen Allzeithochs kurzfristig in Schwierigkeiten geraten. Ein Rücksetzer auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Rekordhoch aus dem August bei aktuell 460,09 USD wäre keine Überraschung. Von dort aus könnte der Wert eine neue Rally starten, in deren Verlauf er stabil auf ein neues Rekordhoch ausbrechen könnte und später sogar in Richtung 625-630 USD anziehen könnte.

Ein Rückfall unter den EMA50 bei aktuell 444,89 USD wäre vermutlich ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein mittelfristiges Verkaufssignal ergäbe sich erst mit einem stabilen Rückfall unter 401,00 USD.

Fazit: Das Chartbild der Nvidia-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Im kurzfristigen Bereich kann es aber jederzeit zu einem mehrtägigen Rücksetzer kommen.

NVIDIA - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)