Schaeffler bleibt bei Angebotspreis für Vitesco-Übernahme

HERZOGENAURACH/REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Schaeffler bleibt bei seinem Übernahmeangebot für den Regensburger Antriebsspezialisten Vitesco hart: es bleibt beim angekündigten Angebotspreis. So offeriert Schaeffler 91 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach nach der Angebotsgenehmigung durch die Finanzaufsicht Bafin mitteilte. In den vergangenen Wochen hatten sich bedeutende Vitesco-Investoren öffentlich über ein ihrer Meinung nach zu niedriges Angebot beklagt und mehr gefordert. Auch Vitesco-Chef Andreas Wolf hält das Angebot - zumindest aus mittel- bis langfristiger Perspektive - für zu niedrig. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld hatte aber bereits angedeutet, keine Notwendigkeit für Änderungen zu sehen.

Die Industriellenfamilie Schaeffler hält über ihre Beteiligungsfirmen bereits knapp die Hälfte an Vitesco und hat sich weitere Anteile in Höhe von rund neun Prozent über Finanzinstrumente gesichert. Über den von ihr kontrollierten Autozulieferer mit dem Familiennamen lanciert sie nun das Übernahmeangebot für Vitesco, um die Firmen später zusammenzulegen und ein stärkeres Standbein im künftigen Elektroauto-Zuliefergeschäft zu bekommen. Für den Firmenzusammenschluss sind auf einer Hauptversammlung dann 75 Prozent der vertretenen Stimmrechte von Vitesco notwendig.

Im Übernahmeangebot ist keine Mindestannahmeschwelle vorgesehen. Es soll ab diesem Mittwoch bis zum 15. Dezember um Mitternacht laufen. Schaeffler wirbt mit einem Preisaufschlag von rund einem Fünftel auf den volumengewichteten Durchschnittskurs vor dem Bekanntwerden des Plans der Offerte. Aktuell liegt der Vitesco-Kurs bei 92,50 Euro. Einige Anleger spekulieren demnach darauf, dass Schaeffler noch nachbessern wird./men/mis