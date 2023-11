ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt BASF auf 'Underperform' und Ziel 39 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 39 Euro gesenkt. Für den Chemiekonzern habe gerade erst ein langer Weg in bessere Zeiten begonnen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht zwei große Probleme für die Mittelfristziele: Die hohe Abhängigkeit von sehr energieintensiver Chemieproduktion und anhaltende Probleme bei den Margen für Downstream-Chemikalien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 13:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 19:00 / ET

