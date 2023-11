KI-Trends & News zu Nvidia, AMD, Amazon, Meta, Tesla, Walmart & Co. - Calling USA

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley diskutieren wir heute die neu aufkeimende Hoffnung für Small Caps.

In unserer Live-Schalte nach Silicon Valley diskutieren wir heute die neu aufkeimende Hoffnung für Small Caps. Schwindet die Dominanz von Apple, Microsoft, Amazon & Co.? Wir richten den Blick auf gänzlich neue Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz, von Anwendungen, Geräten, bis hin zu Chips. Was bedeutet es für Nvidia & Co., wenn Microsoft eigene AI-Chips entwickelt und welche von AMD einsetzt? Was ist am Dienstag zu erwarten, wenn Nvidia Ertragszahlen vorlegt? Zudem erklären wir, warum der Einzelhändler Walmart im Silicon Valley Gebäude für mehrere Tausend Mitarbeiter anmietet. Was heißt das für den Konkurrenten Amazon? Interessant ist auch, welche Aktien Investoren wie Michael Burry, Stanley Druckenmiller und Ray Dalio wertschätzen. Darüber hinaus gibt es News zu Amazon, Meta, Snap, Tesla, Netflix und Disney.

