Caterer Compass Group erhöht die Dividende

Der britische Catering-Konzern Compass Group plc (ISIN: GB00BD6K4575) wird eine Schlussdividende in Höhe von 28,1 Pence (ca. 32 Eurocent) ausschütten. Das Unternehmen zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Auszahlung der Schlussdividende erfolgt am 29. Februar 2024 (Record day: 19. Januar 2024).

Für das Gesamtjahr werden damit insgesamt 43,1 Pence (ca. 49,2 Eurocent) ausbezahlt (die Zwischendividende in Höhe von 15 Pence wurde bereits im Juli ausgeschüttet). Dies ist eine Steigerung in Höhe von 36,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (31,5 Pence). Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,80 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,16 Prozent. Compass Group gab auch einen weiteren Aktienrückkauf über bis zu 500 Mio. Pfund bekannt.

Compass steigerte im letzten Geschäftsjahr (30. September 2023) den Umsatz auf vergleichbarer Basis um 18,8 Prozent auf 31,3 Mrd. Pfund (ca. 35,7 Mrd. Euro), wie der Konzern am Montag mitteilte. Der operative Gewinn stieg um 29,6 Prozent auf 2,12 Mrd. Pfund (ca. 2,42 Mrd. Euro).

Die Compass Group ist einer der größten Caterer weltweit. Das Unternehmen bietet Catering-Dienste für die Betriebsgastronomie, Schulen oder auch Krankenhäuser. Der Firmensitz des Unternehmens ist in Chertsey, in der britischen Grafschaft Surrey.

