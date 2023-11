EQS-Adhoc: Ad hoc: MorphoSys Phase 3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose zeigt statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens und starken positiven Trend bei der Symptomreduktion

EQS-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Ad hoc: MorphoSys Phase 3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose zeigt statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens und starken positiven Trend bei der Symptomreduktion



20.11.2023 / 22:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Planegg/München, 20. November 2023

Ad hoc: MorphoSys Phase 3-Studie mit Pelabresib bei Myelofibrose zeigt statistisch signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens und starken positiven Trend bei der Symptomreduktion



MANIFEST-2 erreichte den primären Endpunkt,

SVR35-Ansprechrate hat sich fast verdoppelt (66 % versus 35 %)

Die wichtigsten sekundären Endpunkte zur Bewertung der Symptomreduzierung, TSS50 und die absolute Veränderung des TSS, zeigten signifikante Verbesserungen für Patienten mit intermediärem Risiko [p < 0,05, bzw. p < 0,02] und starke numerische Verbesserungen für gesamte Patientenpopulation

Pelabresib plus Ruxolitinib zeigten klinisch bedeutsame Verbesserung der Anämie gegenüber Placebo und Ruxolitinib

Die Verträglichkeitsdaten entsprachen denen früherer klinischer Studien,

keine neuen Sicherheitssignale festgestellt

MorphoSys beabsichtigt, Mitte 2024 Zulassungsanträge in den USA und Europa einzureichen

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute überzeugende Ergebnisse der Phase 3-Studie MANIFEST-2 bekannt, in der Pelabresib, ein sich in klinischer Entwicklung befindender BET-Inhibitor, in Kombination mit dem JAK-Inhibitor Ruxolitinib im Vergleich zu Placebo plus Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiven Patienten mit Myelofibrose untersucht wurde.

MANIFEST-2 hat den primären Endpunkt erreicht, da die Kombinationstherapie eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Anteils der Patienten zeigte, die in Woche 24 eine Verringerung des Milzvolumens um mindestens 35 % (SVR35) erreichten. Die wichtigsten sekundären Endpunkte zur Bewertung der Symptomverbesserung – der Anteil der Patienten, die eine Verringerung des Total Symptom Scores (TSS50) um mindestens 50 % erreichen, und die absolute Veränderung des Total Symptom Scores (TSS) gegenüber dem Ausgangswert in Woche 24 – zeigten einen starken positiven Trend zugunsten der Kombination aus Pelabresib und Ruxolitinib. In einer Analyse von Patienten, die mit intermediärem Risiko eingestuft wurden (Dynamic International Prognostic Scoring System [DIPSS] Int-1 und Int-2) – also bei mehr als 90 % der Patienten in MANIFEST-2 – zeigte die Kombinationstherapie signifikante Verbesserungen bei beiden wichtigen sekundären Endpunkten. DIPSS ist ein vordefinierter Stratifizierungsfaktor im MANIFEST-2-Studienprotokoll.

MANIFEST-2 Topline-Ergebnisse im Überblick

MANIFEST-2 ist eine globale, multizentrische, doppelblinde Phase 3-Studie, in der 430 JAK-Inhibitor-naive erwachsene Patienten randomisiert wurden, was sie zu einer der größten bisher durchgeführten Myelofibrose-Studien macht.

Signifikante Verbesserung bei der Verkleinerung des Milzvolumens

In der MANIFEST-2-Studie erreichten 66 % der Patienten, die Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib erhielten, in Woche 24 den primären Endpunkt SVR35, verglichen mit 35 % der Patienten, die Placebo und Ruxolitinib erhielten. Die SVR35-Ansprechrate hat sich fast verdoppelt (95 % CI [21,6; 39,3] bzw. p < 0,001).

Deutliche Verbesserungen der Myelofibrose-Symptome

In einem wichtigen sekundären Endpunkt wurde der TSS in Woche 24 im Behandlungsarm mit Pelabresib und Ruxolitinib um 15,99 Punkte (von 28,26 bei Studienbeginn) und im Kontrollarm mit Placebo und Ruxolitinib um 14,05 Punkte (von 27,36 bei Studienbeginn) gesenkt (Δ -1,94, 95 % CI [-3,92; 0,04], p = 0,0545), unter Verwendung der kleinsten quadratischen Mittelwertschätzung.

Bei Patienten mit intermediärem Risiko (DIPSS Int-1 und Int-2) reduzierte sich der TSS in Woche 24 um 15,18 Punkte von 28,20 bei Studienbeginn in der Gruppe mit Pelabresib und Ruxolitinib gegenüber 12,74 Punkten in Woche 24 von 27,53 bei Studienbeginn in der Gruppe mit Placebo und Ruxolitinib, was signifikant war (Δ -2,44, 95 % CI [-4,48; -0,40], p < 0,02). Das DIPSS ist ein etabliertes Prognosesystem zur Vorhersage des Überlebens von Patienten, mit dem Myelofibrose-Patienten in die folgenden Risikokategorien eingeteilt werden: niedrig, intermediär-1, intermediär-2 oder hoch.

Die absolute Veränderung des TSS wurde als wichtiger sekundärer Endpunkt aufgenommen, um die Veränderung des durchschnittlichen TSS vom Ausgangswert bis Woche 24 direkt zu messen. Es handelt sich dabei um einen kontinuierlichen Endpunkt, der eine aussagekräftige, detaillierte Bewertung der Verringerung des Symptom Scores ermöglicht und damit die Genauigkeit erhöht, mit der die Verringerung der Symptombelastung bei Myelofibrosepatienten besser eingeschätzt werden kann. Im Nachgang an ein Typ-C-Meeting mit der US-Zulassungsbehörde (FDA) im September 2023 wurde dieser Endpunkt dem Protokoll der klinischen Studie MANIFEST-2 hinzugefügt.

TSS50, ein weiterer wichtiger sekundärer Endpunkt, wurde in Woche 24 von 52 % der Patienten in der Behandlungsgruppe mit Pelabresib und Ruxolitinib erreicht, verglichen mit 46 % in der Gruppe mit Placebo plus Ruxolitinib (95 % CI [-3,5; 15,5], p = 0,216). Bei Patienten mit intermediärem Risiko wurde TSS50 in Woche 24 von 55 % der Patienten in der Behandlungsgruppe mit Pelabresib und Ruxolitinib erreicht, verglichen mit 45 % in der Gruppe mit Placebo und Ruxolitinib (95 % KI [0,35; 19,76], p < 0,05).

Verbesserung bei der Anämie

Die MANIFEST-2-Ergebnisse zeigen, dass ein größerer Anteil der Patienten mit der Kombination aus Pelabresib und Ruxolitinib ein Ansprechen des Hämoglobinspiegels (≥ 1,5 g/dL gegenüber dem Ausgangswert) erreichte als mit Placebo und Ruxolitinib.

Kombination aus Pelabresib und Ruxolitinib war gut verträglich

Zum Zeitpunkt dieser Analyse entsprach die Verträglichkeit von Pelabresib und Ruxolitinib dem zuvor beobachteten Sicherheitsprofil dieser Kombinationstherapie; es wurden keine neuen Sicherheitssignale beobachtet. Wichtig ist, dass unerwünschte Ereignisse wie Anämie unter Pelabresib und Ruxolitinib weniger häufig gemeldet wurden als unter Placebo und Ruxolitinib.

Geplante regulatorische nächste Schritte

Auf Basis der starken und umfassenden Daten aus der MANIFEST-2-Studie wird MorphoSys weitere Gespräche mit den Zulassungsbehörden führen und beabsichtigt, Mitte 2024 für Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib bei Myelofibrose bei der FDA einen Zulassungsantrag und bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) einen Antrag auf Marktzulassung einzureichen. Für diese Erkrankung erhielt die Kombinationstherapie 2018 den Fast Track-Status von der FDA.

***

ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG