HENKEL - Aktie "unter Druck"

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 70,540 € (XETRA)

In den vergangenen Tagen waren deutsche Aktien gefragt, wie lange nicht. Im Deutschen Aktienindex führte dies zu einer der stärksten Handelswochen in diesem Jahr. Leider konnten Anleger in der Henkel-Aktie davon nicht profitieren. Die aktuelle Kaufwelle fand bereits Anfang der letzten Woche ihr zwischenzeitliches Hoch bei 72,58 EUR, um von diesem aus in eine Korrektur einzuschränken. Mit Verlusten jenseits von 1 % setzt sich die Abwärtsbewegung heute weiter fort.

Bewährungsprobe für die Bullen

Mit den aktuellen Verkäufen reagiert die Aktie relativ deutlich auf die jüngste Kaufwelle. Nach der Bodenbildung im Oktober gelang es den Bullen, diverse Hürden zu überwinden. Dazu zählt auch die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Am Markt herrschte reges Kaufinteresse und so konnte die Aktie zunächst schnell bis in den Widerstandsbereich um 72,50 EUR ansteigen.

Aktuell befindet sich die Henkel-Aktie mit ihrer kurzfristigen Korrektur in einer wichtigen Phase. Für einen echten Bullenmarkt muss letztlich der aktuelle Pullback heil überstanden werden. Anschließend braucht es neue Hoch oberhalb von 73 EUR, um auch im mittelfristigen Bereich eine weitere Entspannung im Chartbild herbeizuführen. Dann könnten sich die Käufer im nächsten Schritt dem Widerstand bei 76 EUR oder sogar dem Jahreshoch bei 78,84 EUR widmen.

Fazit: Die aktuelle Korrektur in der Henkel-Aktie dürfte interessierten Trader und Anleger eine zweite Chance innerhalb einer möglichen Rally bieten. In einen ersten Unterstützungsbereich ist die Korrektur mit den heutigen Kursverlusten bereits vorgedrungen. Daneben steht den Bullen auch im Bereich von 68,75 EUR ein Support zur Verfügung, um die Korrektur zu beenden und erneut Druck auf den Widerstandsbereich bei 72,50 EUR auszuüben. Dabei wollen die Bullen weder ein neues Herbsttief noch eine Topbildung auf höherem Niveau sehen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)