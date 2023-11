Tagesausblick für 21.11.: DAX pausiert. Nvidia mit Zahlen.

Der DAX® legte nach dem starken Sprint der zurückliegenden Handelstage heute eine Pause ein und pendelte im Bereich von 15.900 Punkten. Die Berichtssaison ist fast vorbei und liefert somit kaum noch Impulse. Im Wochenverlauf werden eine Reihe von Wirtschaftsdaten sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten FED-Sitzung erwartet.

An den Rentenmärkten blieb es heute ebenfalls ruhig. Die Renditen kurz- und langfristiger Staatspapier bewegten sich im Bereich des Schlussstands vom Freitag. Bei den Edelmetallen zeigte sich hingegen ein zweigeteiltes Bild. Während die Preise für Gold und Silber stagnierten setzten die Notierungen für eine Feinunze Palladium und Platin den Aufwärtstrend fort. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil konnte sich ebenfalls verbessern und erreichte bei 82,50 USD einen starken Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, könnten weitere Kaufsignale ausgelöst werden.

Unternehmen im Fokus

Bayer wartete mit zwei Hiobsbotschaften auf. Zum einem wurde der Konzern im Rahmen eines Glyphosat-Prozesses zu einer Zahlung von über 1,5 Milliarde US-Dollar verurteilt. Die Leverkusen deuteten jedoch an, in Berufung zu gehen. Am Wochenende meldete Bayer zudem, dass die Phase III-Studie zu Asundexian nicht die gewünschten Ergebnisse brachte. Ein herber Rückschlag für den Hoffnungsträger. Die Aktie gab daraufhin zweistellig nach. Die Biotechnologieaktie Evotec klopfte heute an den Kreuzwiderstand bei EUR 19,50. K+S verlor nach negativen Analystenkommentaren. Die Aktie von Siemens Energy war weiterhin gefragt und kratzte an der Marke von EUR 12. Im Fokus einiger Investoren waren zudem Medienwerte wie ProSiebenSat.1 und RTL Group. Das vierte Quartal ist traditionell das umsatzstärkste Quartal. Die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Werbeeinnahme stützte die beiden Titel.

Morgen veröffentlichen unter anderem Baidu, HP und Nvidia Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. Siemens Energy lädt zum Investorentag. Zudem veröffentlicht der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen. Damit rücken die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine: