Widerstand: 15.950 16.000 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Bis auf einen kleineren Abtaucher in Richtung 15.860 Punkte am gestrigen Nachmittag gab es im Dax wie vermutet kaum größere Bewegungsimpulse. Daran ändert sich auch heute Vormittag bislang nichts.

Die durchschnittliche Schwankungsbreite im Vier-Stundenchart (siehe Grafik unten), gemessen an der Volatilitätskennzahl ATR ("Average True Range"), ist unter 66 Punkte gesunken. Das ist der tiefste Wert seit Ende Juli. Und je geringer die Schwankungsbreite, desto weniger gute Chancen gibt es für kurzfristig orientierte Marktteilnehmer. Für technisch orientierte Händler ist eine solche Phase mit wenig Volatilität so etwas wie eine extreme Dürreperiode für Landwirte. In solchen Marktphasen freuen sich nur auf Stillhaltergeschäfte spezialisierte Optionshändler.

Ausblick:

Die gute Nachricht: Jede Dürreperiode ist irgendwann einmal vorbei. Sie wird - im Falle des Dax - in der Regel von einer stark anziehenden Volatilität abgelöst. Ähnlich wie Anfang August, als der deutsche Leitindex innerhalb von wenigen Handelstagen um gut 1.000 Punkte nachgab.

Wann genau die Volatilität zurückkehren wird, lässt sich nicht exakt prognostizieren. Gut möglich, dass dies auf Grund des US-Feiertags am Donnerstag erst in der kommenden Woche passiert. Der Widerstandsbereich 15.950 bis 16.000 Punkte wäre allerdings prädestiniert für den Beginn einer größeren Korrekturbewegung von mehreren hundert Punkten.

Wird der Widerstand bei 16.000 Punkten hingegen nachhaltig überwunden, werden die Karten neu gemischt. In diesem Fall wären sogar neue Allzeithochs denkbar.

Quelle: Tradingview

