Kupfer: Preise sprunghaft angezogen

Nach dem tiefen Fall des Kupfer-Futures in 2022 auf ein Niveau von 3,131 US-Dollar wechselte das Industriemetall seinen Trend, kurzzeitig gelang es in der Folge bis Jahresanfang Kursgewinne auf 4,355 US-Dollar zu etablieren. Die letzten Monate über waren erneut von Verlusten diesmal allerdings auf die Unterstützung von 3,563 US-Dollar geprägt. Dort lief in den letzten Wochen schließlich eine sehr volatile Bodenbildung ab, die mit dem gestrigen Sprung über den seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend nun ein Ende finden könnte. In der Folge würde natürlich auch wieder der Trend zur Oberseite wechseln.

123-Erholung ableitbar

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, erst bei einem Kurssprung mindestens auf Wochenschlusskursbasis über ein Niveau von 3,840 US-Dollar dürfte der Kupfer-Future genügend Rückhalt der Käufer bekommen und im Anschluss Gewinne bis an 4,024 und darüber 4,195 US-Dollar generieren können. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für den Aufbau von Long-Position anbieten. Sollte zum Ende dieser Handelswoche ein Ausbruch scheitern, wäre der Bereich bis zu den jüngsten Verlaufstiefs bei 3,546 US-Dollar noch als neutral zu bewerten. Erst darunter dürften sich die Anzeichen auf einen Test der Vorjahrestiefs bei 3,131 US-Dollar sichtlich verdichten.