Waters Corp.: Bullen versuchen Trendwechsel

Aktuell hält sich Waters noch immer in einem seit 2021 bestehenden Abwärtstrend auf, bis dieser beendet ist, müssen Bullen noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Hierzu würde unter anderem ein Kurssprung über den 200-Wochen-Durchschnitt sowie den laufenden Abwärtstrend gehören, damit mittelfristig die Basis für einen Aufwärtstrend geschaffen werden kann. Der Bereich bis zur Unterstützung um 240,00 US-Dollar ist dagegen als neutral zu bewerten.

In der Ruhe liegt die Kraft

Schnell dürfte bei Waters kein Trendwechsel zustande kommen, erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 296,50 US-Dollar würden sich die Anzeichen für einen Trendwechsel auf mittelfristiger Basis verdichten, in der Folge könnten dann Zugewinne an 315,44 und darüber in den Widerstandsbereich aus Anfang letzten Jahres um die 349,84 US-Dollar generiert werden. Auf der Unterseite würden Wochenschlusskurse unterhalb von 231,90 US-Dollar Verlustrisiken auf 219,47 und darunter 203,17 US-Dollar merklich erhöhen.