Siemens baut das Betriebssystem für moderne Fabriken

Automatisierungsspezialist im Profil

Siemens ist ein deutscher Mischkonzern, dessen Tätigkeitsfelder auf Automatisierung und Digitalisierung in der Industrie, Infrastruktur für Gebäude, dezentrale Energiesysteme, Mobilitätslösungen im Schienen- und Straßenverkehr sowie Medizintechnik ausgerichtet sind. Das übergeordnete Unternehmen bildet den Kern der börsennotierten Siemens AG und umfasst zahlreiche Tochtergesellschaften sowohl in Deutschland als auch international. Siemens ist auch der Hauptaktionär von Siemens Healthineers, einem global führenden Anbieter von Medizintechnik, der maßgeblich die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Zusätzlich hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsennotierten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energieübertragung und -erzeugung. Etwa zwei Drittel aller Siemens-Aktien befinden sich in den Händen institutioneller Anleger, 22 % sind im Besitz von Privatanlegern und 6 % der Aktien hält die Familie Siemens selbst.

Siemens hat sich als führender Anbieter von Fabrikautomatisierung etabliert

Siemens ist ein führender Anbieter von Automatisierungslösungen für die Fabrik. Der Mischkonzern bietet ein umfassendes Portfolio an Produkten und Services, die die Automatisierung von Prozessen in allen Branchen ermöglichen. Die Lösungen lassen sich in zwei Hauptbereiche unterteilen: Fertigungs- und Logistikautomatisierung.

Die Fertigungsautomatisierung umfasst die Automatisierung von Produktionsanlagen und -prozessen. Siemens bietet hierfür folgende Optionen an: CNC-Steuerungen, Roboter, Automatisierungssysteme und Software. Die CNC-Steuerungen des Konzerns sind die Grundlage für die Automatisierung von Werkzeugmaschinen. Sie ermöglichen die Steuerung der Bewegungsabläufe und die Überwachung der Prozesse. Die Logistikautomatisierung umfasst die Automatisierung von Lager- und Transportprozessen. Die Transportautomatisierung kümmert sich um den Transport von Gütern innerhalb von Fabriken und Lagern. Die Software koordiniert und unterstützt diese Prozesse im Hintergrund.

Die Industrie-4.0-Sparten von Siemens: Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility

Die arbeitende Bevölkerung wird sich in den kommenden Jahrzehnten in wichtigen Industrieländern stark reduzieren. Bis zum Jahr 2040 rechnet man damit, dass es in China 81 Mio. weniger Arbeitnehmer geben wird, in Japan 7 Mio. und in Deutschland 1,3 Mio. weniger Arbeiter. Siemens sieht daher in diesen langfristigen Trends eine Notwendigkeit, seine Investitionen in Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit voranzutreiben.

Die Sparte Digital Industries erwies sich zuletzt als das Prunkstück von Siemens mit erstaunlich guten Margen. In diesem Bereich werden Unternehmen durch ein breites Portfolio an Lösungen bei der Digitalisierung ihrer Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle unterstützt. Die Smart-Infrastructure-Sparte von Siemens ist der weltweit führende Anbieter von intelligenten Infrastrukturlösungen. Sie bietet Werkzeuge für Unternehmen an, um deren Infrastruktur zu digitalisieren und zu optimieren.

Die Mobility-Sparte von Siemens beschäftigt sich mit Mobilitätslösungen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mobilitätsangebote zu digitalisieren und zu optimieren.

Q3-Zahlen: Beeindruckende Dynamik im Auftragseingang

Siemens meldete am 10. August 2023 seine Zahlen für das 3. Quartal. Das Unternehmen setzte seinen eindrucksvollen Kurs des profitablen Wachstums fort. Alle industriellen Geschäftsbereiche verzeichneten dabei ein robustes Umsatzwachstum. Der Konzern vermeldete zudem eine beeindruckende Dynamik im Auftragseingang, insbesondere bei Großprojekten und im Systemgeschäft. Der Auftragsbestand erreichte mit 110 Mrd. Euro einen erneuten Rekordwert. Siemens bekräftigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 und prognostizierte weiterhin ein Umsatzwachstum zwischen 9 und 11 %. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation wird auf 9,60 bis 9,90 Euro geschätzt, wobei das Investment in Siemens Energy ausgenommen ist. Siemens meldete wiederum am 16. November 2023 seine Q4- und Gesamtjahreszahlen. Hierbei wurde zugleich eine Dividendenanhebung von 4,25 Euro je Aktie auf 4,70 Euro je Aktie verkündet.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Siemens AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Siemens AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DJ57XA, das am 22.11.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Siemens AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 140,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Siemens AG an der maßgeblichen Börse am 15.11.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 140,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.11.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Siemens AG am 15.11.2024 auf oder über 140,00 Euro liegen wird.