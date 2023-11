Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen in der Geschäftsleitung der Bellevue Group



22.11.2023 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement Zürich, 22. November 2023 Veränderungen in der Geschäftsleitung der Bellevue Group Stefano Montalbano, bisher Head Finance & Controlling, wird neuer Chief Financial Officer der Bellevue Group. Er folgt auf Michael Hutter, der sich entschieden hat, eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bellevue Group wahrzunehmen und die Gruppe per Ende Februar 2024 verlassen wird. Stefano Montalbano arbeitet seit rund 10 Jahren als Head Finance & Controlling für die Bellevue Group. Zuvor war er unter anderem mehrere Jahre als Wirtschaftsprüfer in den Audit Financial Services der KPMG tätig. Stefano Montalbano ist diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling. Er wird die CFO-Rolle per 1. März 2024 übernehmen. Michael Hutter war seit rund 15 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Bellevue Group tätig. Im Zuge der Neupositionierung der Bellevue Group als spezialisierter Asset Manager übernahm Michael Hutter per 1. August 2020 die Rolle des CFO der Gruppe. Er wird eine professionelle Übergabe seiner Aufgaben und Projekte sicherstellen. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung freuen sich sehr, dass Stefano Montalbano mit seiner langen Erfahrung und seinen detaillierten Kenntnissen der Bellevue Group künftig als CFO zur weiteren Entwicklung der Gruppe beitragen wird. Gleichzeitig danken sie Michael Hutter für seinen langjährigen Einsatz für die Bellevue Group und wünschen ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute.

Finanzkalender 2024

27. Februar 2024: Präsentation Jahresergebnis 2023 Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen (inkl. Private Equity) und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Mitte 2023 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 8.1 Mrd.

