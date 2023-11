Gaming and Leisure Properties kündigt Dividende an

Der amerikanische Konzern Gaming and Leisure Properties, Inc. (ISIN: US36467J1088, NASDAQ: GLPI) wird eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,73 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung für das vierte Quartal am 22. Dezember 2023 (Record day: 8. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,92 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 44,80 US-Dollar (Stand: 23. November 2023) 6,52 Prozent.

Die Gaming and Leisure Properties, Inc. mit Sitz in Wyomissing, Pennsylvania, operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und ist ein auf Casino-Immobilien spezialisierter Immobilieninvestmentfonds. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz von 359,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 333,8 Mio. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Ertrag je Aktie lag bei 0,70 US-Dollar (Vorjahr: 0,85 US-Dollar). Die Funds from Operations (FFO) je Aktie betrugen 0,94 US-Dollar (Vorjahr: 0,88 US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,00 Prozent im Minus (Stand: 23. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,96 Mrd. US-Dollar.

