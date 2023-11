Symrise: Langfristtrend verteidigt

Einen kleinen Meilenstein hat Symrise bereits durch den Sprung über die runde Marke von 100,00 Euro und den EMA 200 erreicht, für eine Trendfortsetzung in Richtung 113,95 Euro gilt es dagegen einen seit August letzten Jahres verlaufenden Abwärtstrend um 105,55 Euro zu überwinden. Misslingt dieses Vorhaben, findet Symrise um 100,00 Euro eine kurzfristige Unterstützung vor, darunter um 95,90 Euro. Tiefer als die aktuellen Jahrestiefs von 87,38 Euro sollte es dabei jedoch nicht mehr gehen, dies wäre nämlich mit Abwärtsrisiken auf 84,16 Euro verbunden. Aktuell halten Bullen jedoch die besseren Karten auf der Hand, müssen allerdings auch bald wieder nachlegen.

Fazit:

Um weitere Kaufsignale bei Symrise in Richtung 113,95 Euro generieren zu können, muss das Papier demnächst einen Wochenschlusskurs oberhalb von 105,55 Euro etablieren. Nur in diesem Fall würde sich eine ausreichende Wahrscheinlichkeit für ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ6KSF ergeben. Im Endeffekt könnte dadurch eine Rendite von 90 Prozent erzielt werden, Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 1,92 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber das Niveau von 102,35 Euro nicht überschreiten, woraus sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,75 Euro ergeben würde.