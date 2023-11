ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rolls-Royce auf 'Neutral' - Ziel 235 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach einer Aktualisierung der Strategie und des Ausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 235 Pence belassen. Er sei nicht sicher, ob die neuen Geschäftsziele bis zum Jahr 2027 qualitativ so gut seien, wie manche Investoren gehofft hätten, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 07:47 / GMT

