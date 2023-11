OTS: Infinite Roots / Mushlabs wird zu Infinite Roots und startet in eine ...

Mushlabs wird zu Infinite Roots und startet in eine neue Ära der nachhaltigen Lebensmitteltechnologie (FOTO) Hamburg (ots) - Das Hamburger Biotech-Unternehmen Mushlabs verkündet seine neue Unternehmensmarke: Mushlabs wird zu Infinite Roots® (https://www.infiniteroots.com/) . Diese Unternehmenstransformation steht für ein tieferes Engagement für Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit und bekräftigt das Bestreben des Unternehmens, eine gesündere Ernährung und einen gesünderen Planeten zu fördern. Als Spezialist für auf Pilzmyzel basierende Ernährung steht Infinite Roots an der Spitze einer nachhaltigen Revolution in der Lebensmittelproduktion. Die neue Markenentwicklung symbolisiert den Übergang von einer aufstrebenden Startup-Phase zu einer reifen Unternehmensära. Infinite Roots spiegelt das Wesen von Pilzwurzeln wider - es verkörpert eine kreative, von Natur aus reine und planetenpositive Ethik. Das expandierende Team von Expert:innen verfolgt unaufhörlich das endlose Potenzial von Myzel, um dessen Vorteile weltweit zu nutzen. Diese Neugestaltung der Marke ist nicht nur ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte; sie spiegelt die tief verwurzelte Vision wider, weltweite Nahrungssysteme mit den grenzenlosen Anwendungen von Myzel zu revolutionieren. Gründer und CEO Dr. Mazen Rizk verkündet stolz: "Mushlabs entwickelt sich zu Infinite Roots als Symbol des unternehmerischen Wachstums. Wir revolutionieren die Lebensmittelindustrie als Bekenntnis zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Unsere transformative Technologie kann einen Beitrag zur Lösung der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit leisten." Der Produktionsprozess von Infinite Roots ist ein Modell zirkulärer Nachhaltigkeit. Er macht den Bedarf an Land, Düngemitteln und Pestiziden überflüssig, reduziert den Wasserfußabdruck um 97 Prozent und die CO2-Emissionen um 90 Prozent. Diese revolutionäre Technologie ermöglicht die Dezentralisierung der Lebensmittelproduktion und fördert ein lokales Lebensmittelsystem, das unabhängig von Wetter- und Bodenbedingungen ganzjährig produzieren kann. Infinite Roots bei der COP Infinite Roots wurde weltweit aus nur wenigen Startups ausgewählt, um seine bahnbrechende Technologie auf der diesjährigen UN-Klimakonferenz (COP) in Dubai vorzustellen. Diese Einladung ist eine prestigeträchtige Anerkennung der wegweisenden Arbeit von Infinite Roots. Die Konferenz bietet dem Unternehmen eine einzigartige Plattform, um seine bahnbrechenden Produkte und patentierten Technologien einem globalen Publikum zu präsentieren. Infinite Roots: Biotechnologie für eine nachhaltige Revolution in der Lebensmittelproduktion Infinite Roots nutzt die transformative Kraft der Biotechnologie, um ein widerstandsfähiges und nachhaltiges Lebensmittelsystem zu schaffen. Mithilfe von Bioreaktoren kultiviert das Unternehmen Myzel - die vegetative Struktur von Pilzen, die einem ausgedehnten Wurzelnetzwerk ähnelt. Dieses Myzel wird mit Nährstoffen aus landwirtschaftlichen Nebenprodukten genährt und erzeugt eine reiche, nahrhafte Biomasse, die die Basis ihrer nachhaltigen Lebensmittelprodukte bildet. Myzel ist ein natürlicher Kraftprotz, reich an vollständigen Proteinen mit allen essentiellen Aminosäuren, präbiotischen Fasern, Vitaminen und Mineralstoffen. Sein Potenzial als nährstoffreiches Material ist immens und wird erst jetzt vollständig erkannt. Die Mission von Infinite Roots ist es, ein gesünderes, gerechteres Lebensmittelsystem zu kultivieren. Indem das Unternehmen die Zugänglichkeit von Lebensmitteln erhöht und sicherstellt, dass nahrhafte Lebensmittel diejenigen erreichen, die sie benötigen, ist Infinite Roots bestrebt, unsere globale Ernährungslandschaft zum Besseren zu verändern. Über Infinite Roots (bisher Mushlabs) Infinite Roots, ein wegweisendes Biotechunternehmen mit Sitz in Hamburg, Deutschland, steht an der Spitze nachhaltiger Lebensmittelinnovationen. Mit einem diversen Team von über 60 Expert:innen aus 25 verschiedenen Ländern möchte Infinite Roots die Lebensmittelindustrie revolutionieren. Durch die Nutzung modernster Technologie entwickelt das Unternehmen Nahrung auf Basis von Pilzmyzel, um globale Herausforderungen wie den Klimawandel, die sparsame Nutzung von Ressourcen und die Ernährungssicherheit anzugehen. Durch seine Arbeit verkörpert Infinite Roots die Schnittstelle von Technologie, Vielfalt und einem tiefen Engagement für eine nachhaltigere und gerechtere Welt. Mehr Informationen: https://www.infiniteroots.com/ Pressekontakt: PIABO Communications Britta Holzmann Tel.: +49 1525 9723521 E-Mail: mailto:infinite-roots@piabo.net Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172764/5659422 OTS: Infinite Roots