GNW-Adhoc: Magna zeigt auf der CES 2024 eine bessere Welt der Mobilität

^* Präsentation der umfassenden Fahrzeug- und Systemkompetenz von Magna mit den

neuesten Produkten und Technologien * Möglichkeit zur Teilnahme an Fahrvorführungen im Freien und statischen Fahrzeugvorführungen mit der neuesten aktiven Sicherheitstechnologie * Pressekonferenz auf der überdachten Ausstellungsfläche von Halle West, Stand Nr. 3725 AURORA, Ontario, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Seit fast sieben Jahrzehnten unterstützt Magna Automobilhersteller dabei, eine bessere und sicherere Welt der Mobilität für alle zu schaffen, indem es Veränderungen und Innovationen in den wichtigsten Bereichen vorantreibt. Auf der CES 2024 in Las Vegas präsentiert das Mobilitätstechnologieunternehmen seine umfassende Fahrzeug- und Systemkompetenz mit den neuesten Produkten und Technologien, die das Auto der Zukunft in den wichtigsten Megatrends wie aktive Sicherheit, Konnektivität und Elektrifizierung definieren. ?Mit unserem Fachwissen in fast allen Bereichen des Fahrzeugs bietet die CES uns eine großartige Gelegenheit, zu zeigen, was auf dem Weg in eine sicherere und nachhaltigere Zukunft möglich ist", so Eric Wilds, Chief Sales and Marketing Officer. ?Ob mit unseren langjährigen Industriekunden oder mit neuen Marktteilnehmern in allen Bereichen der Mobilität - wir sind hervorragend aufgestellt, um die Transformationsanforderungen der Branche zu unterstützen." Das Unternehmen leitet verschiedene Veranstaltungen, darunter die folgenden Auftaktveranstaltungen: * Magna sponsert eine vor Messebeginn abgehaltene Podiumsdiskussion des CES Summits über die Beschleunigung der Entwicklung und Umsetzung der V2X- Technologie. Die 40-minütige Diskussion findet am Dienstag, den 9. Januar 2024, um 9 Uhr Ortszeit im Las Vegas Convention Center (LVCC), Halle West Ebene 2, W232, unter Beteiligung von führenden Vertretern der Mobilitätsbranche statt. * Die Pressekonferenz findet am Dienstag, den 9. Januar 2024, um 11.00 Uhr Ortszeit am Stand Nr. 3725 in Halle West des LVCC statt. * Die Teilnahme an Fahrvorführungen im Freien und statischen Fahrzeugvorführungen, bei denen die neuesten aktiven Sicherheitstechnologien des Unternehmens präsentiert werden, ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Um eine Vorführung zu buchen oder ein Treffen zu vereinbaren, reichen Sie über die Landingpage (https://www.magna.com/ces2024) von Magna zur CES 2024 eine Anfrage ein. Aktuelle Nachrichten und weitere Informationen über die Teilnahme von Magna an der CES erhalten Sie unter magna.com/CES2024 (https://www.magna.com/ces2024) oder folgen Sie dem Unternehmen in den sozialen Medien. TAGS CES, Produkt & Technologie, Elektrifizierung, aktive Sicherheit, Konnektivität, Auto der Zukunft ANLEGERKONTAKT Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations louis.tonelli@magna.com (mailto:louis.tonelli@magna.com), 905-726-7035 MEDIENKONTAKT Tracy Fuerst, Vice President, Corporate Communications & PR tracy.fuerst@magna.com (mailto:tracy.fuerst@magna.com), 248-761-7004 ÜBER MAGNA Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von mehr als 181.000 Mitarbeitern in 344 Produktionsstandorten und 104 Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren in 29 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung sind wir mit unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben. Weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) erhalten Sie unter www.magna.com (https://www.magna.com/), oder folgen Sie uns in den sozialen Medien. DIESE PRESSEMITTEILUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE GEMÄSS DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN ?ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN" DARSTELLEN. DIESE UNTERLIEGEN DEN IN BEHÖRDLICHEN UNTERLAGEN VON MAGNA ANGEGEBENEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSEN (CAUTIONARY DISCLAIMERS) UND WERDEN AUSDRÜCKLICH DURCH DIESE QUALIFIZIERT. BITTE BEACHTEN SIE DIE NEUESTE ERÖRTERUNG UND ANALYSE DES BETRIEBSERGEBNISSES UND DER FINANZLAGE DES MANAGEMENTS, DAS JAHRESINFORMATIONSBLATT UND DEN JAHRESBERICHT AUF FORMULAR 40-F VON MAGNA, DIE DURCH SPÄTERE BEHÖRDLICHE UNTERLAGEN VON MAGNA ERSETZT ODER AKTUALISIERT WERDEN KÖNNEN, IN DENEN DIE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (CAUTIONARY DISCLAIMERS) DARGELEGT SIND, EINSCHLIESSLICH DER RISIKOFAKTOREN, DIE DAZU FÜHREN KÖNNTEN, DASS SICH DIE TATSÄCHLICHEN EREIGNISSE WESENTLICH VON DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UNTERSCHEIDEN. DIESE DOKUMENTE KÖNNEN AUF MAGNAS WEBSITE UNTER WWW.MAGNA.COM EINGESEHEN WERDEN. Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/864d7b67-38d3-47fd-be72- 70a6e8383ca7/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9b420431-f332-4812-a16e- 35d0019d33dd/de °