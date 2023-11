Gold - Ablaufplan Zwanzig-Vierundzwanzig

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

“Erkläre die Vergangenheit, erkenne die Gegenwart, sage die Zukunft voraus!“ Dieser hippokratische Anspruch gilt natürlich auch für Technische Analysten – gerade bei der Erstellung des Jahresausblicks. Beim Goldpreis könnte das Gegenteil von „triple bottoms never hold“ zum entscheidenden 2024er-Wegweiser werden, denn ein neues Allzeithoch jenseits der Marke von 2.072 USD würde für ein ganz großes Investmentkaufsignal sorgen. Bis dahin bietet das Edelmetall eine Versicherung gegen noch größere Krisen! Der Vorstoß in „uncharted territory“ sollte endlich auch den „kleinen Bruder“ und besonders die vernachlässigten Minentitel aus ihrem Dornröschenschlaf wachküssen, die sich dann zu den großen Überraschungen 2024 mausern könnten. Der höchste Jahresschlusskurs der Geschichte, beim Goldpreis derzeit durchaus realistisch, würde einen frühen Hinweis in Sachen „Ausbruch gen Norden“ liefern. „Die Summe aller Irrtümer nennt man Erfahrung.“ Auch im neuen Jahr werden einige neue Irrtümer hinzukommen. Mit einem gesunden Maß an Selbstreflektion werden wir unseren Fahrplan deshalb regelmäßig mit den tatsächlichen 2024er-Realitäten abgleichen. Die Feinjustierung der entscheidenden Trends nehmen wir unterjährig im „HSBC Daily Trading“, in unseren Webinaren oder auf Instagram vor – versprochen.

Gold (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.