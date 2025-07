Silber - Höchster Stand seit 2011

Zum Wochenabschluss ist der Silberpreis mit 38,53 USD auf ein neues Verlaufshoch angestiegen. Selbst im Vergleich zum „großen Bruder“ zeigt das Edelmetall damit seit Ende April eine deutliche relative Stärke. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Auflösung einer trendbestätigenden Konsolidierungsformation nieder (siehe Chart). Rein rechnerisch hält dieses Muster ein Anschlusspotenzial bis rund 42 USD bereit. Letzteres deckt sich perfekt mit dem Kursziel aus der Schiebezone von September 2024 bis Juni 2025 zwischen 35 USD auf der Ober- und 28 USD auf der Unterseite. Und dann ist da noch der strategische Kurstreiber aus der doppelten Untertassenformation, wovon die größere sogar langfristig ein Anschlusspotenzial bis rund 48 USD eröffnet. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So gilt es in Zukunft, die Marke von 35 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. Neben den jüngsten Lows und der 50-Tage-Linie (akt. bei 35,07 USD) speist sich diese Kernhaltezone aus den alten Ausbruchsmarken bei knapp 35 USD.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.