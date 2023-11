GOLDMAN SACHS - Die Entscheidung naht

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 340,350 $ (NYSE)

Von Ende Juli bis Ende Oktober brach die Goldman-Sachs-Aktie in einem weiteren dynamischen Verkaufsimpuls ein und fiel dabei auch unter den Support bei 301,87 USD zurück. Mit der Rückeroberung der Marke gelang es den Bullen allerdings, das Ruder herumzureißen und weitere Verkaufssignale zu verhindern.

Ausbruch in Arbeit

Im Rahmen des steilen Anstiegs wurde eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überwunden und schon fast der Kreuzwiderstand bei 346,19 USD erreicht. Kurz vor der Hürde drehte die Aktie bei und bildet seit Mitte November einen schmalen Kurskorridor unterhalb von 341,77 USD aus.

Wird das Verlaufshoch überschritten, dürfte der Schwung ausreichen, um auch die Hürde bei 346,19 USD aus dem Weg zu räumen und die Goldman-Sachs-Aktie bis in das Abwärtsgap bei 355,00 und darüber an das Zwischenhoch bei 361,62 USD anzutreiben. An dieser Stelle würde sich entscheiden, ob der Kurs auch an das Jahreshoch bei 379,68 USD zurückfinden kann.

Sollte die aktuelle Range dagegen mit einem Unterschreiten von 334,55 USD nach unten aufgelöst werden, würden die Ausbruchschancen vertagt. Nach einer Korrektur bis 318,31 - 319,66 USD sollte die Käuferseite aber wieder eingreifen und den nächsten Anstieg folgen lassen.

Goldman-Sachs-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)