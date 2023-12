COMMERZBANK – Die Aktie kann es schaffen!

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 11,280 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie steht mit Notierungen um 11,25 EUR vor der entscheidenden Herausforderung des gesamten Jahres - und hält sich in dieser Widerstandszone aktuell erstaunlich gut. Dies nährt die Hoffnung, dass ein Ausbruch nach oben gelingen kann. In diesem Fall könnte man sich im Anschluss direkt dem Jahreshoch bei 12,00 EUR widmen und sollte man auch dieses hinter sich lassen, eröffnet sich ein etwas größerer Bewegungsspielraum bis in den Bereich von knapp 14 EUR.

Daumen drücken!

Von einer solchen Rally träumen Anleger jedoch schon seit März/April. Immer wieder kam es seitdem zu einem Anlauf auf die bei ca. 11 EUR beginnende Widerstandszone und immer wieder prallte der Kurs nach unten hin ab. So gut sich die Aktie momentan auch halten kann, über den Berg sind die Käufer dementsprechend noch nicht.

Vor diesem Hintergrund dürfte das kurzfristige Augenmerk der Bullen auf dem Unterstützungsbereich knapp unterhalb von 11 EUR liegen. Sollte es zu einem Tagesschlusskurs darunter kommen, könnte auch der aktuelle Ausbruchsversuch gescheitert sein. Im ungünstigsten Fall wird man im Anschluss nicht an der Aufwärtstrendlinie im Bereich von 10,40 EUR Halt machen, sondern die Aktie wird weiter durchgereicht auf Notierungen deutlich unterhalb von 10 EUR.

Fazit: Das Kursgeschehen in der Commerzbank-Aktie ist zum Start des Dezember engmaschig zu verfolgen. Kurzfristig ergibt sich die Möglichkeit einer weiteren Rally auf 12 EUR, um damit die Basis für einen mittelfristigen Aufwärtstrend in Richtung 14 EUR zu legen. Was den Bullen in der Aktie jetzt noch fehlt, ist der nachhaltige Ausbruch über 11,35 EUR.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Commerzbank Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)