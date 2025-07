Bank of America fährt dank starkem Handelsgeschäft mehr Gewinn ein

Die Bank of America profitiert weiter von einem starken Handelsgeschäft.

Im zweiten Quartal erzielte das Institut unter dem Strich 7,1 Milliarden Dollar Überschuss, verglichen mit 6,9 Milliarden Dollar vor Jahresfrist, wie es am Mittwoch mitteilte. Die Erträge im Handelsgeschäft legten um 15 Prozent auf 5,4 Milliarden Dollar zu. Bereits im ersten Quartal hatte das Geldhaus hier deutliche Zuwächse verbucht. Aktien des Instituts legen vorbörslich zu.

Auch die Wettbewerber JPMorgan Chase und Citigroup hatten am Vortag Zuwächse im Handelsgeschäft vermeldet. Dabei profitierten die Institute etwa von schwankenden Börsen, wozu unter anderem das Hin und Her in der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump beitrug.