EQS-Adhoc: Anleihegläubiger der ACCENTRO Real Estate AG stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

Anleihegläubiger der ACCENTRO Real Estate AG stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu



01.12.2023 / 10:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Anleihegläubiger der ACCENTRO Real Estate AG stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu Berlin, 1. Dezember 2023 – Am 9. November 2023 gab ACCENTRO Real Estate AG (die "Gesellschaft") bekannt, dass sie den Anleihegläubigern der Anleihe 2020/2023 (heute 2020/2026, ISIN DE000A254YS5 / WKN A254YS – die „Anleihe“) ein neues Konzept für Pflichtsondertilgungen und Zinsen vorschlagen wird, das die Verschiebung von Pflichtsondertilgungen und die Stundung der andernfalls im Februar 2024 fällig werdenden Zinszahlung beinhaltet. Gemäß der Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 10. November 2023 wurden die Anleihegläubiger dazu aufgefordert, ohne Versammlung über diesen Vorschlag abzustimmen. Dem Beschlussvorschlag wurde mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de Berlin, den 1. Dezember 2023 Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange



Ende der Insiderinformation

01.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com