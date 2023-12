Moderna: Chance von 103,11 Prozent p.a.!

BioNTech und Moderna werfen sich gegenseitig Patentverletzungen bei ihren Covid-19-Impfstoffen vor. Moderna hatte BioNTech und seinen US-Partner Pfizer verklagt, da es durch den Covid-19-Impfstoff der beiden Firmen Patente verletzt sieht, die schon vor der Pandemie angemeldet worden sind. Das Europäische Patentamt hat im Patentstreit zwischen den beiden Corona-Impfstoffherstellern ein mRNA-Patent des US-Biotechunternehmens für ungültig erklärt. Moderna kündigte am Dienstag, dem 21. November, an, gegen diese Entscheidung Berufung einzulegen. Die Auswirkungen der Entscheidung des Europäischen Patentamts auf die Aktie von Moderna waren vernachlässigbar. Das endgültige Urteil könnte jedoch einen Effekt auf die Kursentwicklung haben.

Zum Chart

Der Rückgang der coronabedingten Einnahmen spiegelt sich auch im Chartbild von Moderna wider. Ab 24. September 2021 startete die ausgedehnte Schwächephase des Moderna-Kurses ausgehend vom All Time High bei 497,49 USD. Ab 9. März 2022 ging die abwärts gerichtete Sequenz in eine Seitwärtsrange über, die von der Unterstützung bei 112,93 USD und der Widerstandszone um den Wert 195,63 USD begrenzt wird. Die Seitwärtsrange erstreckte sich zeitlich bis Anfang August 2023. Es folgte ein Test des tiefer liegenden Widerstandes bei 95,02 USD. Die kurze Kurserholung sorgte aber nicht für eine Rückeroberung der wichtigen Marke bei 120,00 USD. Das Papier präsentierte sich nach einem neuerlichen Kurseinbruch etwas stärker, wobei das partielle Tief bei 62,55 USD einstweilen eine Unterstützung bildet. Mit einem Kurs von 79,57 USD lag das Niveau deutlich über der Unterstützung und knapp unter dem Widerstand bei 80,86 USD. Die Abwärtssequenz scheint einer Bodenbildung zu weichen, nachdem die Wirkstoff-Pipeline brechend voll ist. Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass die Marktteilnehmer bereit sind, in der näheren Zukunft betriebswirtschaftliche Verluste in der Bilanz von Moderna zu tolerieren.