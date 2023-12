EQS-News: Krones Aktie kehrt in den MDAX zurück

EQS-News: Krones AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Krones Aktie kehrt in den MDAX zurück



06.12.2023 / 07:36 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



06.12.2023 Krones Aktie kehrt in den MDAX zurück Die Deutsche Börse AG hat gestern die Indizes DAX, MDAX, SDAX sowie TecDAX gemäß den Regeln „Fast Exit und Fast Entry“ planmäßig überprüft und am Abend die Entscheidung über die neue Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie bekannt gegeben. Als Ergebnis der Überprüfung steigt die Aktie der Krones AG mit Wirkung zum 18. Dezember 2023 vom SDAX in den MDAX auf und kehrt damit nach nur 3 Monaten in den 50 Titel umfassenden Index der mittelgroßen Werte zurück. „Wir freuen uns, dass die Krones Aktie nun wieder Mitglied im MDAX wird und wir damit unser Ziel einer schnellen Rückkehr in den Index der mittelgroßen Werte erreicht haben“, sagt der Krones Vorstandsvorsitzende Christoph Klenk. Am 18. September 2023 schied die Krones Aktie zunächst komplett aus der DAX-Indexfamilie aus, weil das Unternehmen vorübergehend ein Basiskriterium für die Indexzugehörigkeit nicht erfüllte. Als Reaktion hat Krones umgehend Maßnahmen ergriffen und den Weg zur Rückkehr in die DAX-Indexfamilie geebnet. Am 9. Oktober wurde die Aktie zunächst in den SDAX wiederaufgenommen.

Kontakt:

Olaf Scholz

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 (0) 9401 - 701169

E-Mail: olaf.scholz@krones.com

06.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com