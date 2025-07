Wall Street mit wenig Bewegung erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Aktien New York Ausblick

Nach den moderaten Gewinnen zur Wochenmitte dürften die US-Börsen am Donnerstag wenig bewegt in den Handel starten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,2 Prozent im Minus bei 44.178 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Plus erwartet.

Am Mittwoch hatten sich neuerliche Spekulationen über eine vorzeitige Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell nicht bewahrheiteten und die Kurse deshalb nur kurzzeitig belastet. Die Experten der Dekabank mahnten jedoch zur Vorsicht. US-Präsident Donald Trump sei zwar bei dem Thema nach Konsultationen mit republikanischen US-Senatoren etwas zurückgerudert, was an den Märkten mit Erleichterung aufgenommen worden sei, doch "das Thema bleibt virulent".

Konjunkturdaten sorgten am Donnerstag kaum für Impulse. Der Einzelhandelsumsatz im Juni zog gegenüber dem Vormonat deutlich stärker an als von Analysten erwartet. Konjunktursorgen würden damit wohl nicht geschürt, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. In diesem Zusammenhang verwies der Experte auf den deutlichen Anstieg des Stimmungsbarometers Philadelphia-Fed-Index und den erneuten Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Auch am Aktienmarkt sorgten Aussagen von Trump für Aufmerksamkeit. So soll Coca-Cola nach seinen Angaben in den USA mit Süße aus Zuckerrohr statt Maissirup hergestellt werden. Er habe mit der Firma darüber gesprochen, und die Verantwortlichen hätten zugestimmt, schrieb Trump bei der Online-Plattform Truth Social. Maissirup wird unter anderem von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. als ungesund kritisiert.

Starke Zahlen bei Pepsico

Einer der größten Produzenten des Süßungsmittels Maissirup mit hohem Fructosegehalt ist das Unternehmen Archer-Daniels-Midland. Dessen Aktienkurs fiel im vorbörslichen US-Handel um drei Prozent. Die Papiere von Coca-Cola stiegen um ein Prozent.

Der Coca-Cola-Wettbewerber Pepsico schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab. Dabei verbesserte sich das Geschäft in Nordamerika und legte an Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu. Die Aktien von Pepsico zogen vorbörslich um 3,6 Prozent an.

Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank der Erholung der Luftfahrt vom Zollstreit optimistischer für das laufende Jahr. Dessen Anteilsscheine gewannen im vorbörslichen Geschäft 1,4 Prozent.