Salesforce: Bullen kommen voran

Nach einer ersten Kaufwelle ausgehend von der markanten Horizontalunterstützung von rund 120,00 US-Dollar aus Ende letzten Jahres gelang es der Salesforce-Aktie zeitweise auf 238,22 US-Dollar bis Juli dieses Jahres zuzulegen. Anschließend formierte sich an dieser Stelle leichter Widerstand, der geradewegs in eine Konsolidierung mündete. Diese endete exakt auf dem Niveau des 200-Wochen-Durchschnitts. Von da an ist die Aktie wieder deutlich angesprungen und konnte sich in der abgelaufenen Woche auf 263,43 US-Dollar weiter entwickeln. Damit wurde das gesamte Aufwärtspotenzial einer klassischen 123-Erholungsbewegung allerdings noch nicht ausgeschöpft, wodurch die Annahme weiterer Gewinne begründet ist.

Kurslückenschluss im Blick

Die in der abgelaufenen Handelswoche gerissene Kurslücke zwischen 231,50 und 243,65 US-Dollar könnte sich kurzfristig negativ auf den Kursverlauf der Salesforce-Aktie auswirken und entsprechend Abwärtsrisiken in diesem Bereich verstärken. Anschließend allerdings ist mit einer Wiederaufnahme der Rallye zu rechnen, Ziele könnten dann bei 286,36 und womöglich noch den Verlaufshochs aus 2021 bei 311,75 US-Dollar abgeleitet werden. Ein Rückfall unter die markante Unterstützung um den EMA 200 von 200,00 US-Dollar würde sich mittelfristig auf das Papier negativ auswirken, mit entsprechenden Abwärtsrisiken in Richtung 157,00 und 126,34 US-Dollar.