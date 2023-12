Kering wird eine unveränderte Zwischendividende ausschütten

Der französische Luxusgüterkonzern Kering S.A. (ISIN: FR0000121485) wird eine unveränderte Zwischendividende in Höhe von 4,50 Euro je Aktie an seine Investoren ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 17. Januar 2024. Ex-Dividenden Tag ist der 15. Januar 2024.

Kering zahlt seine Dividende in zwei Tranchen (Zwischen- und Schlussdividende) aus. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2022 betrug 14 Euro. Dies war eine Erhöhung um 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (12 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 403,40 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,47 Prozent.

Der Umsatz lag im dritten Quartal 2023 bei 4,46 Mrd. Euro, wie am 24. Oktober 2023 berichtet wurde. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Rückgang um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (5,14 Mrd. Euro).

Zu dem Luxusgüterkonzern gehören Marken wie Gucci, Brioni, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Ulysse Nardin, Balenciaga oder auch Bottega Veneta. Der Milliardär François Pinault gründete die Firma im Jahr 1963. Sein Sohn, François-Henri Pinault, leitet den Konzern seit 2005. Im Jahr 2013 erfolgte die Umbenennung der Firma von PPR in Kering. Es werden über 47.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de