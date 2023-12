Carl-Zeiss Meditec - „fallen angels” mit Erholungschancen?

Die schwächsten Aktien des Vorjahres neigen oftmals in den ersten Handelstagen des neuen Jahres zu einer signifikanten Erholungsbewegung. Erklären lässt sich diese Marktanomalie durch „window dressing-Aktivitäten“ seitens großer institutioneller Investoren. Um diesen Effekt zu nutzen, haben wir die schwächsten Indexmitglieder aus DAX®, MDAX® und SDAX® analysiert. Dabei wollen wir nicht blind auf eine „Rohrkrepierer-Rally“ setzen, sondern nehmen zusätzlich noch den konkreten Chartverlauf in den Blick. Im letzten Jahr war unsere „Selektion der Erholungskandidaten“ überaus erfolgreich, was die Kursentwicklungen von z. B. Vonovia, Adidas oder FMC eindrucksvoll unterstreichen. Diese Prognosetreffer ermutigen uns, in diesem Jahr erneut auf die Verlierer des Jahres 2023 zu blicken. Mit einem Minus von 26 % fällt die Aktie von Carl Zeiss Medithek in die Kategorie „herausforderndes Jahr 2023“. Charttechnisch ist der Titel nach den jüngsten Kursverlusten wieder einen Blick wert, denn bei rund 70 EUR steht derzeit ein wichtiger horizontaler Rückzugsbereich zur Verfügung (siehe Chart; Fortsetzung unten).

Carl-Zeiss Meditec (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Carl-Zeiss Meditec

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

