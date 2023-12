Widerstand: 16.800 17.000 Unterstützung: 16.730 16.500

Rückblick:

Der deutsche Leitindex setzte auch am vergangenen Freitag den sehr starken Vortagestrend weiter fort und ging auf einem neuen Allzeithoch oberhalb von 16.700 Punkten aus dem Handel. Die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag konnten die Bullen nur kurzzeitig irritieren.

Auch zum Start in die neue Handelswoche hält sich der Index bislang sehr gut und tendiert seitwärts oberhalb von 16.700 Punkten.

Ausblick:

Der Index ist seit dem Zwischentief von Ende Oktober quasi ohne nennenswerte Zwischenkorrektur über 2.000 Punkte gestiegen. Eine größere Zwischenkorrektur wäre somit natürlich überfällig, allerdings haben die Bären die Segel gestrichen und mittlerweile jedwede Gegenwehr eingestellt.

Entsprechend kann eine direkte Trendfortsetzung bis auf 17.000 Punkte nicht ausgeschlossen werden. Oberhalb des vorherigen Allzeithochs aus dem Juli um 16.530 Punkte bleibt der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter nordwärts so lange keine bestätigte Trendumkehr vorliegt.

Quelle: Tradingview

