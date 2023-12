Hensoldt: Zukauf getätigt

Der Kurssprung von 11,55 Euro auf 37,54 Euro war klar durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgelöst worden. Nun aber hat die Aktie wieder ein annehmbares Kursniveau um 24,00 Euro angenommen, was zudem knapp über einer wichtigen Horizontalunterstützung aus der zweiten Jahreshälfte 2022 liegt. Kann Hensoldt demnach eine nachhaltige Stabilisierung an diesem Punkt durchsetzen und die Gewinne mindestens auf 27,50 Euro weiter ausbauen, käme dies einem vorläufigen Boden gleich. Aber erst darüber dürften wieder mittelfristige Kursgewinne an 33,24 bzw. 35,10 Euro bevorstehen. Wochen Schlusskurse unterhalb der Verlaufstiefs aus Anfang Dezember von 23,34 Euro dürfte allerdings die kurzzeitige Schwächephase weiter befeuern und Abschläge auf 21,44 Euro ermöglichen. Spätestens ab 20,78 Euro sollte Hensoldt wieder zur Oberseite abdrehen, um nicht noch weitere Kursverluste auf womöglich 19,00 Euro zu riskieren.

Fazit:

Die Situation in der Hensoldt-Aktie sollte in den nächsten Tagen zunächst engmaschig beobachtet werden, erst oberhalb von 27,50 Euro werden weitere Gewinne an 33,24 und 35,10 Euro ermöglicht. Der Bereich bis zu dieser Marke ist dagegen als neutral zu bewerten. Im Erfolgsfall könnte im Anschluss beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME18R6 ausgestattet mit einem Hebel von 2,7 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 75 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,75 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst nach den nächsten Verlaufstiefs herauskristallisieren. Anleger warten mit Engagements zunächst besser ab.