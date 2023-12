Jahresendrally: Geht dem DAX jetzt die Puste aus? | Börse Stuttgart | BNP Paribas

► Darum geht's im Video:

Die Notenbanken geben derzeit den Ton an den Finanzmärkten vor. Die Hoffnung auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte DAX, Dow & Co ordentlich Schwung verliehen. Nun könnten mit den Sitzungen von Fed und EZB in dieser Woche Ernüchterung eintreten – befürchtet Kemal Bagic, Derivate-Experte bei der BNP Paribas. Wie die Anleger sich positionieren und welche Einzelaktien im Fokus stehen - hier seine Einschätzungen.



Timestamps:

00:35 ► Begrüßung / Notenbanken im Fokus - Börsenparty vor dem Aus?

02:20 ► DAX - So positionieren sich die Privatanleger?

03:12 ► Ausblick 2024 - das trauen die Experten dem DAX zu

06:04 ► 2024 - das erwarten die Privatanleger

07:09 ► Most actives - Blick auf die meistgehandelten OS und Knock-out Produkte



