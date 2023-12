HENKEL - Aktie mit Ausbruchsversuch

Henkel AG & Co. KGaA Vz - WKN: 604843 - ISIN: DE0006048432 - Kurs: 73,560 € (XETRA)

Die Henkel-Aktie markierte am 19. Mai 2023 ihr aktuelles Jahreshoch bei 78,84 EUR. Danach fiel der Wert deutlich ab. Erst bei 65,88 EUR fand er am 04. Oktober 2023 knapp über dem Aufwärtstrend seit April 2022 ein Tief.

Dieses Tief stellt den Kopf einer inversen SKS dar. Am 01. Dezember brach die Aktie über die Nackenlinie dieser Bodenformation nach oben aus und vollendete sie damit. Nach einem Hoch bei 73,48 EUR konsolidierte der Wert einige Tage. Dabei hielt er sich im Wesentlichen über der Nackenlinie der inversen SKS auf. Kleinere Rückfälle wurden sofort aufgefangen. Das Konsolidierungstief liegt bei 72,26 EUR. Im frühen Handel steigt die Henkel-Aktie über 73,48 EUR an. Damit kommt es zu einem Ausbruchsversuch und damit zu einem Versuch, die Rally der letzten Wochen fortzusetzen.

In meinem Musterdepot Active Trading bin ich seit 21. November mittels des Hebelzertifikats mit der Isin: DE000ME3WR77 investiert. Am 30. November habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 51,72% zwei Drittel der Position verkauft, um das investierte Kapital aus dem Trade abzuziehen. Das restliche Drittel notiert aktuell mit 110,34% im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Rally kann weitergehen

Der Ausbruch über 73,48 EUR, so er auf Tagesschlusskursbasis gelingt, wäre ein Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Wochen. Die Aktie könnte dann an ihr Jahreshoch oder sogar an ihren langfristigen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteigen. Dieser Trend liegt heute bei 82,20 EUR.

Sollte die Aktie allerdings unter 72,26 EUR zurückfallen, würden die Bullen einen deutlichen Rückschlag erleiden. Ein Anstieg an die genannten Ziele wäre dann zunächst kein Thema mehr. Möglicherweise könnte es dann zunächst zu Abgaben gen 68,98-68,48 EUR kommen.

Fazit: Das Chartbild der Henkel-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Rally der letzten Wochen kann direkt fortgesetzt werden.

Henkel AG & Co. KGaA Vz - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)