EQS-News: BAUER Gruppe ist nach Cyber-Angriff wieder arbeitsfähig

Schrobenhausen – Ende Oktober fand der Cyber-Angriff auf die BAUER Gruppe statt. Seit dieser Woche kann das Unternehmen nun vermelden, dass alle wesentlichen Kernsysteme wieder in Betrieb genommen wurden. „Unsere IT hat in den letzten Wochen Höchstleistungen vollbracht, um uns wieder arbeitsfähig zu machen“, so Peter Hingott, Vorstand der BAUER AG. „Seit dieser Woche sind wir mit unseren Kernsystemen wieder online und kehren nun zum normalen Arbeitsalltag zurück.“ „Wir haben weiterhin keine Anzeichen für einen Datenabfluss aus dem Unternehmen oder der Kompromittierung von Daten“, so Peter Hingott. „Zu den möglichen Angreifern oder zu weiteren Details des Angriffs können wir keine näheren Angaben machen.“ „Ich freue mich, dass wir wieder arbeitsfähig sind“, so Peter Hingott weiter. „Das neue Jahr können wir nun mit vollem Elan angehen.“ Über Bauer

Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Spezialtiefbau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2022 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!



Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

