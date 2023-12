GNW-Adhoc: Rackspace Technology führt SDDC Enterprise und Business für SAP mit virtualisiertem Rechenleistungs-, Speicher, Netzwerk- und Cloud-Management von VMware ein

^SAN ANTONIO, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT), ein führendes Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud- Technologielösungen, hat heute die Einführung von SDDC (https://www.rackspace.com/cloud/private/software-defined-data-center- sap) (Software Defined Data Center) Enterprise und Business for SAP mit virtualisierten Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und Cloud-Managementfunktionen von VMware bekanntgegeben. Die Single-Tenant-Lösungen von VMware versorgen geschäftskritische SAP- und SAP HANA-Umgebungen (High-Performance Analytic Appliance) mit einem vollständig integrierten Hardware- und Software-Stack für die Private Cloud. Die unternehmenstaugliche Lösung und die SAP-zertifizierte Vorkonfiguration auf Basis von Dell VxRail ist eine sofort einsatzbereite Lösung zur Förderung von Innovationen. Rackspace SDDC Enterprise und SDDC Business bieten zahlreiche Zusatzservices, von der Vmware vRealize(®)-Suite über das physische und virtuelle Betriebsmanagement bis hin zu Rackspace Data Protection zur Verwaltung von Disaster Recovery (DR) und VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) Interconnect- Services. Darüber hinaus nutzt SDDC Enterprise and Business for SAP entweder gemeinsam genutzten, dedizierten oder auf Virtual Storage Area Network (VSAN) basierenden HCI-Speicher, der die strengen Anforderungen von SAP für die neueste SAP HANA-Datenbank, einschließlich der aktuellen S/4 HANA-Generation, erfüllt. ?SAP-Kunden mit SDDC profitieren von der hohen Leistung einer SAP-zertifizierten Lösung, die auf dedizierter Hardware und den neuesten VMware Software-defined Networking- und Storage-Technologien sowie Rackspace Private Cloud läuft", so Kevin Carroll, General Manager des ERP-Geschäfts von Rackspace. ?Die SDDC for SAP-Infrastrukturlösung nutzt das umfassende Know-how und die Partnerschaft mit SAP, um flexible, SAP-zertifizierte Lösungen für den Betrieb hochkritischer Enterprise-Workloads zu liefern." Die SDDC-Infrastrukturlösung erweitert das Produkt- und Lösungsangebot von Rackspace Private Virtual Cloud (PVC) und bietet mit dieser Lösung nun zertifizierte Optionen für SAP-Kunden. Die ERP-Anwendungsservices von Rackspace und mehr als 20 Jahre SAP-Erfahrung können die Kernfunktionen und Services von SDDC for SAP erweitern, um Kunden bei der Architektur, Migration und Verwaltung ihrer SAP-Anwendungen zu unterstützen. * Designierter SAP Service Authorized Partner: Bietet Kunden Berater oder Systemintegratoren, die sie mit strategischer Beratung, Systemdesign, Lösungsintegration und Implementierung von SAP-Lösungen unterstützen. * Kombiniert von Rackspace zertifizierte Fähigkeiten zur Bereitstellung von SAP-Anwendungs-, Hosting- und Infrastruktur-Services. * Nutzt Allianzpartnerschaften mit Dell und VMware, um das SDDC Enterprise und Business for SAP mit virtualisierten Rechen-, Speicher-, Netzwerk- und Cloud-Managementfunktionen von VMware bereitzustellen. * Lieferung einer konfigurierten Lösung, die den Anforderungen der SAP- Zertifizierung entspricht. Klicken Sie hier (https://www.rackspace.com/cloud/private/software-defined-data- center-sap) für weitere Informationen über SDDC Enterprise und Business for SAP mit VMware. Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de) ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com °