MICRON TECHNOLOGY - Schöne Rally mit Potential

Reminder! Rounding Bottom seit Mitte 2022 direkt unter entscheidender granitharter Barriere bei 65,80 USD. Der Aktienkurs konnte über 66,00 USD ansteigen und triggert damit das mittelfristige Kaufsignal in Richtung 96,50 USD.

Micron Technology Inc konzentrierte sich in der Vergangenheit auf die Bereitstellung von DRAM für PCs und Server. Die Firma expandierte dann in den NAND-Flash-Speichermarkt. Mit dem Kauf von Elpida (Mitte 2013 abgeschlossen) und Inotera (im Dezember 2016 abgeschlossen) erweiterte das Unternehmen seine DRAM-Skala.

Anbei der mittlerweile 2,3fach gehebelte Knock Out Call auf Micron Tech: WKN MB1SGY

Wenn Ihr solche Scheine auf Aktien ordern wollt, die an US-Börsen gehandelt werden, macht dies während der offiziellen US-Handelszeit von 15:30 Uhr bis 22.00 Uhr. Am besten erst ab 15:45 Uhr. In dem Zeitfenster ist Volumen in den Underlyings und die Emittenten können sich gut abhedgen und engere Spreads anbieten. Sprich die Scheine sind während der US-Handelszeit günstiger. Außerhalb der US-Handelszeit (also beispielsweise während des vormittäglichen europäischen Handels) ziehen die Emittenten die Spreads weiter, die Scheine sind da also teurer.

Bei Interesse an einem Kauf, macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch ein paar Tage zu beobachten oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition.

Der entscheidende Faktor, ob ihr mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient, ist der der Positionsgrößenbestimmung und des Einhaltens der Stoplossniveaus. Die Positionen dürfen nicht zu groß sein! Arbeitet mit kleinen Positionen, die ihr später aufstocken könnt. Lesen und verstehen! Hinweis die Positionsgröße betreffend: Weniger ist mehr! Solche Scheine immer mit kleinem Einsatz handeln. Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)