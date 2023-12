OTS: Adler Smart Solutions / Strategischer Zukauf: Die Clean Tech Gruppe rund ...

Strategischer Zukauf: Die Clean Tech Gruppe rund um ADLER Smart Solutions ist weiter auf Erfolgskurs (FOTO) Hamburg (ots) - Die Erfolgstory geht weiter: Mit dem Einstieg des Investors EMERAM Capital Partners und dem Zusammenschluss mit dem renommierten Fachbetrieb HMB Energy setzt die Clean Tech Unternehmensgruppe rund um ADLER Smart Solutions ihren ambitionierten Wachstumskurs entschlossen fort. ADLER und HMB untermauern damit gemeinsam ihren Anspruch auf die Marktführerschaft als Full-Service-Partner der Wirtschaft für Beratung, Planung und Realisierung von Photovoltaik-Anlagen, Ladeinfrastruktur und Strom-Speicher. EMERAM, einer der führenden, unabhängigen Beteiligungsgesellschaften für mittelständische Unternehmen, bringt große Erfahrung im Aufbau von Firmengruppen mit und begleitet seit Anfang dieses Jahres ADLER Smart Solutions bei der Entwicklung eines Clean Tech Champion, welcher interessierte Fachbetriebe als Kompetenz-Bausteine samt ihrer Marktexpertise integriert. Mit der Integration der bislang inhabergeführten HMB GmbH aus dem niedersächsischen Meppen stärkt die Unternehmensgruppe ihre Kompetenzfelder Solarpark-Entwicklung und Megawatt-Speicher mit Kapazitäten von mehr als 1MWh. HMB ist in diesen Bereichen Vorreiter. Dank ihrer niederländischen Niederlassung erweitert HMB auch den operativen Radius der neuen Hamburger Muttergesellschaft. Die mehr als 50 Mitarbeitenden werden, wie bisher von Meppen aus eigenständig ihre Projekte managen. Im Hamburger Headquarter bündelt der Zusammenschluss aus ADLER Smart Solutions und HMB übergeordnet Bereiche wie Verwaltung und Finanzen. Tajo Adler, CEO ADLER Smart Solutions: "Mit dem Spitzen-Team von HMB erhöhen wir unsere Schlagkraft deutlich. Als erste Tochter schlüpft das Unternehmen unter das Dach unserer Holding, die wir wie eine Familie sehen. Eine Clean Tech Family, die einen starken Beitrag zur Energiewende leistet. Gründer Hermann Müller hat sein Lebenswerk in unsere Gruppe integriert und wird beratend das gesamte Team begleiten. Dieses Vertrauen bedeutet für uns große Verantwortung. Unsere Gruppe bauen wir mit allen Kompetenzen für den B2B-Markt der Erneuerbaren auf. Ran an die großen Aufgaben - das ist es, wofür wir stehen." Hermann Müller, Gründer HMB Energy: "ADLER Smart Solutions hat uns mit seiner Vision sowie der wertschätzenden Art und Weise für das, was wir aufgebaut haben, überzeugt. Tajo Adler hat mit seinem Unternehmen eine Mission und ein klares Ziel vor Augen. Er denkt in großen Lösungen - das hat mich begeistert. Wir wollen uns als Gruppe von den Mitwettbewerbern abgrenzen, in dem wir unsere Kunden ganzheitlich bedienen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit vielen spannenden Projekten und Herausforderungen." Matthias Obermeyer, Partner EMERAM Capital Partners : "Die Energiewende eröffnet einen gigantischen Markt und ADLER Smart Solutions hat ein cleveres Full-Service-Angebot, das die Wirtschaft braucht, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Unsere Partnerschaft mit ADLER Smart Solution war der erste Schritt. Durch die Integration der HMB GmbH in die Gruppe haben wir den nächsten wichtigen Schritt in Richtung unseres Zieles, einen CleanTech Champion in der DACH-Region zu formen, gemacht. Den eingeschlagenen Weg wird das stetig wachsende Team um Tajo Adler weiterverfolgen und die Gruppe mit weiteren Beteiligungen strategisch ergänzen." Komplettlösungen für Großkunden - einfach und wirtschaftlich effizient ADLER Smart Solutions entwickelt und realisiert für Großkunden wie Energiekonzerne, Logistikzentren, Verbrauchermärkte, Wohnquartiersentwickler und Tankstellenbetreiber smarte Full-Service-Pakete rund um das Thema regenerative Energien. Von der Solarstromerzeugung über Ladeinfrastruktur bis zu Stromspeichern stattet das Unternehmen Liegenschaften, gleich ob Gebäude oder Freiflächen ab 10.000 qm aufwärts, mit Solaranlagen in wirtschaftlich effizientem Umfang aus oder repowert bestehende Anlagen. Die ADLER Smart Solutions betreibt außer im Norden Standorte im Osten (Dresden), Westen (Bochum) und Süden (München). Innovative Strategien und ganzheitliche Unterstützung Einsparpotenziale maximiert ADLER Smart Solutions durch intelligente Kopplung Erneuerbarer Energien und Elektromobilität und bietet umfassende Unterstützung bei Implementierung sowie Ausbau von innovativen Strategien. Die Dienstleistungen des Unternehmens umfassen zudem die professionelle Umsetzung von Förderanträgen wie auch die Entwicklung von Investitions- und Finanzierungskonzepten. --- ADLER Smart Solutions, 2017 von Tajo Adler gegründet, ist ein führendes deutsches Unternehmen für erneuerbare Energiesysteme und zukunftssichere Mobilitätslösungen im B2B-Bereich. Die treibende Vision: Eine Zukunft mitzugestalten, in der Energie ausschließlich auf erneuerbare Weise erzeugt wird. Mit Hauptsitz in Hamburg und Niederlassungen in Dresden und München beschäftigt das Unternehmen mehr als 130 Mitarbeitende. Spezialisiert auf Großprojekte in Photovoltaik und Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur, bietet ADLER als Full-Service-Anbieter in den vier Phasen Beratung, Projektentwicklung, EPC und Betriebsführung maßgeschneiderte Lösungen und trägt aktiv zur Energiewende bei. Für weitere Informationen steht ADLER Smart Solutions gerne zur Verfügung. 