U.S. Bancorp zahlt vierteljährliche Dividende aus

Das amerikanische Bankinstitut U.S. Bancorp (ISIN: US9029733048, NYSE: USB) zahlt am 16. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre. Record day ist der 29. Dezember 2023. Im September 2022 erfolgte eine Erhöhung der Dividende gegenüber dem Vorquartal (0,46 US-Dollar) um 4,3 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 4,75 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 40,45 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2023).

Die erste Dividende wurde im Jahr 1998 ausgeschüttet – damals noch unter dem Namen Firstar Corporation, die im Jahr 2001 die U.S. Bancorp übernommen hat und danach den Firmennamen von U.S. Bancorp übernahm. Der Finanzdienstleister ist die Muttergesellschaft der U.S. Bank, dem fünftgrößten Bankinstitut in den USA. Es werden rund 77.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte der Konzern einen den Aktionären zurechenbaren Ertrag von 1,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,72 Mrd. US-Dollar), wie am 18. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Umsatz lag bei 7,03 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,33 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,25 Prozent im Minus (Stand: 12. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 63,11 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de