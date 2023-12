COMMERZBANK - Nachzügler oder Rohkrepierer?

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,760 € (XETRA)

Die Commerzbank-Aktie pendelt weiterhin seitwärts innerhalb der Handelsspanne des Crashs im März. Es dominiert also eine trendlose Handelsphase. Im November gelang der Ausbruch über eine flache Abwärtstrendlinie, jetzt läuft der Pullback an diese bzw. den knapp darüber notierenden EMA50. Die Aktie "sitzt" also auf einem Unterstützungskreuz.

Nicht die erste Wahl...

Auch wenn die Aktie ein Underperformer in einer trendlosen Marktphase ist und somit nicht erste Wahl für steigende Kurse, könnten sich dennoch Chancen bieten. Der Grund ist ein rein rechnerischer: Das Moneymanagement liefert ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis (CRV), da Stops hier klar unterhalb von zwei Kreuzunterstützungen gesetzt werden könnten.

Neben der Abwärtstrendlinie und dem EMA50 liegen etwas tiefer noch die Aufwärtstrendlinie und der EMA200. Unterhalb dieser Preisbereiche (grüne Ellipsen im Chart) könnten Absicherungen erfolgen.

Im bullischen Szenario startet die Aktie von hier aus nach oben durch und klettert bis 12 EUR und später zum 2018er Hoch bei 13,82 EUR. Rutscht das Papier jedoch nachhaltig unter 10,13 EUR zurück, entstehen Verkaufssignale. Dann wäre der Wert anfällig für fallende Kurse in Richtung 9,12 - 9,23 EUR.

Fazit: Die Commerzbank-Aktie hätte die Chance, eine neue Aufwärtswelle zu starten. Allerdings liegen die Wahrscheinlichkeitswerte für das bullische Szenario nicht sonderlich hoch, da der Wert wie beschrieben nicht zu den trendstarken Papieren zählt und die neutrale Marktphase andauert. Bis es zu einem Wechsel in den Trendmodus kommt, könnte sie problemlos noch eine Weile seitwärts pendeln. Einem günstigen CRV steht die Gefahr eines erneuten Rohrkrepierers gegenüber.

Commerzbank AG Chartanalyse

Auch interessant:

MORPHOSYS – Überraschende Kapitalerhöhung, Kurs geht erneut in die Knie!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)