MVV Energie erhöht die Dividende und zahlt eine Sonderdividende

Der Mannheimer Energieversorger MVV Energie (ISIN: DE000A0H52F5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2023 (1. Oktober 2022 – 30. September 2023) eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr (1,05 Euro) ist dies eine Anhebung um 0,10 Euro bzw. rund 9,5 Prozent.

Aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der MVV und ihrer Vorgängergesellschaften und der außerordentlichen Ergebnisentwicklung wird zusätzlich die Ausschüttung einer einmaligen Sonderdividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie vorgeschlagen. Die Hauptversammlung findet am 8. März 2024 statt.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 31,80 Euro entspricht dies (ohne Berücksichtigung der Sonderdividende) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,62 Prozent. Das vollständige Jahresergebnis stellt MVV an diesem Donnerstag im Rahmen der diesjährigen Bilanz-Pressekonferenz und der anschließenden Analystenkonferenz vor.

MVV mit Sitz in Mannheim ist mit rund 6.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Energieerzeugung, dem Energiehandel, der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umwelt- und dem Energiedienstleistungsgeschäft tätig.

Redaktion MyDividends.de