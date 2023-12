Occidental Petroleum: Schlagartig gedreht

Occidental Petroleum steckt seit übergeordnet August letzten Jahres in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 56,00 und in der Spitze 77,13 US-Dollar fest. Innerhalb dieser wechseln sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt herrschte noch ein kurzzeitiger Abwärtstrend und brachte Verlust auf 55,12 US-Dollar hervor. Die Ankündigung einen Wettbewerber übernehmen zu wollen, gepaart mit dem fortwährenden Interesse von Starinvestoren Warren Buffett verhalf dies dem Wertpapier zu einem brachialen Turnaround.

Kurslücke gerissen

Der Kurssprung über den zurückliegenden Abwärtstrend ist schon einmal positiv zu bewerten, allerdings hängt Occidental Petroleum nun an dem Horizontalwiderstand um 59,10 US-Dollar fest. Erst wenn es diese Marke mindestens auf Tagesschlusskursbasis gelingt zu überwinden, dürfte weiteres Kurspotenzial zunächst an den EMA 200 bei 61,27 US-Dollar frei werden, darüber an den nächstgrößeren Horizontalwiderstand bei 62,15 US-Dollar. Genau dieser Fall würde sich für ein Long-Investment bestens anbieten. Kurzzeitig könnte es allerdings zu turbulenteren Ausschlägen auf der Unterseite kommen, dies begründet nämlich die zu Donnerstag gerissene Kurslücke. Kurzzeitige Schwächephasen zurück auf 57,27 US-Dollar kämen in diesem Fall nicht überraschend.